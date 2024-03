MMR tra Moto2 JuniorGP e Trofeo Aprilia “Tutti per un unico obiettivo”

Due piloti nell’Europeo Moto2 e due ragazzi nel Trofeo Aprilia RS660. Il Team MMR, squadra guidata da Massimiliano Morlacchi, rinnova la doppia sfida anche in questa stagione 2024. In JuniorGP fiducia rinnovata in Mattia Volpi, già schierato l’anno scorso, ed in Jacopo Hosciuc, ex pilota Stock arrivato in corsa in Moto2 dopo aver brillato da wild card nel Trofeo Aprilia proprio con MMR. In questo secondo campionato invece le due punte sono il riconfermato Cristian D’Arliano, reduce da un anno di crescita, e l’unico volto nuovo della struttura, ovvero Nicola Schepis, al debutto e quindi chiamato ad una sfida diversa. Abbiamo parlato con Morlacchi per fare il punto su piloti e squadra in vista di un 2024 molto impegnativo, ecco cosa ci ha raccontato.

Due piloti quest’anno nell’Europeo Moto2, due conferme per il Team MMR: ce li ‘presenti’?

Assolutamente sì. Sia Mattia che Jacopo sono stati due piloti MMR già lo scorso 2023. Mattia, come permanent rider nella Moto2, arriva da una stagione costantemente in crescendo ed un finale a parer mio davvero super! Jacopo invece è arrivato a stagione in corso, passando prima dalla struttura nel Trofeo Aprilia RS660. Si è dovuto adattare alla Moto2 e ha dovuto conoscerla. I chilometri percorsi per lui non sono stati molti, ma ha dimostrato un’ottima attitudine su quella moto!

Quali sono quindi le aspettative con Volpi e con Hosciuc?

Quest’anno avremo a che fare col cambio gomma, come tutti ovviamente. Dopo aver visto le gare del Mondiale Moto2 è difficile fare pronostici! È un po’ tutta un’incognita. Come sempre ribadisco poi che le aspettative non portano mai cose buone, a volte possono ingannare! Cerchiamo di lavorare al massimo delle potenzialità per tirare fuori la miglior performance possibile dai nostri piloti.

Terza stagione nell’Europeo Moto2, cosa significa per te ed il tuo team? È cambiato qualcosa nello staff?

Sicuramente un tassello importante, è la categoria che a me piace di più in assoluto e ovviamente per l’obiettivo che ci siamo prefissati significa molto! Ho la fortuna di avere in squadra persone fatte di passione vera per questo sport e così facendo tutti lottiamo per un unico obiettivo. Quand’è così l’atmosfera nel box è magica e credo che questo sia un elemento fondamentale per il risultato. Riguardo la squadra, abbiamo cambiato qualche componente che, a causa del calendario mondiale così fitto, faceva fatica a continuare ad essere presente anche nel JuniorGP. Tra gare e test le date fuori sarebbero state veramente troppe! Al di là di questi pochi cambiamenti, la maggior parte dello staff continua a essere sempre uguale.

Quanto vi aiuterà l’esperienza della wild card nel Mondiale Moto2 dell’anno scorso?

L’esperienza mondiale è stata unica, è tutto molto diverso anche dai weekend di JuniorGP ed è sicuramente servita per apprendere molto di più anche sul metodo di lavoro. Ovviamente per noi è stata la prima volta, e la prima volta sappiamo che non si scorda mai! Cercheremo di far sì che, anziché un traguardo, sia un nuovo punto di partenza.

Doppia sfida anche quest’anno, sei al via pure nel Trofeo Aprilia RS660. Ci parli di piloti e staff? Aspettative?

Continua anche l’impegno nel Trofeo Aprilia RS660. Avremo una doppia struttura e un doppio staff proprio per cercare di non sovraccaricare il sistema e far sì che ogni componente sia concentrato su un campionato. Avremo Cristian D’Arliano, che è stato con noi già nel 2023: è cresciuto molto e ha dimostrato di aver ottime doti. L’obiettivo di quest’anno per lui sarà sicuramente quello di affermarsi in questo campionato. Caso contrario per Nicola Schepis invece, che proviene da un campionato 300 e sarà quindi tutto nuovo per lui. Dovrà usare quest’anno per adattarsi alla nuova categoria e metabolizzare tutto, non deve avere fretta! Lo staff sarà sempre composto da persone che lavorano in MMR da anni e con molta esperienza sulla Aprilia RS660.

Quali sono i programmi verso la nuova stagione, avete svolto o disputerete qualche test con entrambi i team?

Il Team è stato presente a Misano World Circuit lo scorso 6/7 Aprile con Mattia Volpi per i test ufficiali Moto2 JuniorGP. Abbiamo poi raddoppiato i test sul circuito romagnolo, abbiamo girato anche lo scorso 20 marzo con entrambi i piloti Moto2 per prepararci al meglio al primo round stagionale. Per la prima volta si svolgerà sul territorio italiano e proprio a Misano World Circuit nel weekend del 21 aprile. I piloti del Trofeo Aprilia RS660 invece hanno preso parte alla giornata di test del 20 marzo a Misano. Precedentemente hanno svolto una 3 giorni a Valencia con le proprie moto da allenamento ma supportati da parte dello staff MMR. Svolgeremo i test ufficiali 660 sul circuito di Vallelunga nelle prossime settimane. La stagione inizia a fine maggio, quindi abbiamo deciso di riorganizzare al meglio la struttura, con materiale 2024, come accade anche per la struttura Moto2.