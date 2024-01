Trofeo Aprilia RS660, il Team MMR scommette su Nicola Schepis per il 2024

Dopo una conferma, ecco un volto nuovo per il Team MMR. Si tratta di Nicola Schepis, giovane trentino pronto per mettersi alla prova in quella che per lui sarà una nuova sfida, chiamata Trofeo Aprilia RS660. Un’altra giovane scommessa tricolore per la struttura di Massimiliano Morlacchi, che in precedenza aveva annunciato il rinnovo con Cristian D’Arliano, già schierato da MMR nel monomarca Aprilia nella stagione 2023.

Schepis con MMR, l’annuncio

“Nicola Schepis e Team MMR insieme nel Trofeo Aprilia RS660”. Inizia così la nota ufficiale riguardante la new entry nella struttura tricolore. “Nicola Schepis, giovanissimo pilota trentino, affronterà quest’anno il cambio di categoria, affiancando Cristian D’Arliano nella line-up italiana schiarata nel trofeo monomarca della casa di Noale. Dopo aver chiuso una precedente esperienza nel Trofeo R3 Cup, Nicola è pronto a raccogliere nuove emozioni e esperienze. Benvenuto!”

Trofeo Aprilia, il calendario 2024

1° round: 25-26 maggio, Autodromo Vallelunga

2° round: 15-16 giugno, Misano World Circuit (da confermare)

3° round: 22-23 giugno, Mugello Circuit

4° round: 3-4 agosto, Misano World Circuit

5° round: 31 agosto/1 settembre, Mugello Circuit

6° round: 28-29 settembre, Autodromo Imola

Foto: Team MMR