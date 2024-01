Filippo Rovelli al via nel Campionato Spagnolo Superbike e nel National Trophy

È Filippo Rovelli l’erede di Gabriele Giannini al team Pistard BMW. Non sarà facile sostituire un giovane che ha vinto per due anni consecutivi il National Trophy ma il ventitreenne lombardo è pronto per questa sfida. In passato ha partecipato ad oltre 30 gare del Mondiale Supersport 300 ed è stato tra i grandi protagonisti del Campionato Italiano. Nel 2023 non è riuscito a brillare come sperava ed ora punta al rilancio con Pistard sia in Italia che in Spagna.

“Parteciperemo all’ESBK, il Campionato Spagnolo Superbike – spiega il team manager del Pistard Gianluca Galesi a Corsedimoto – rifaremo però anche il National Trophy in cui avremo pure Davide De Patre, al terzo anno con noi. In un primo tempo avevamo pensato di concentrare tutti gli sforzi sull’attività internazionale ma ci dispiaceva non correre per niente in Italia. L’essenziale per i giovani è stare in moto quindi faremo più gare possibili poi vedremo durante l’anno, in base alle concomitanze. Non escludo anche qualche wild-card nella Pirelli Cup”.

L’obbiettivo è valorizzare Filippo Rovelli

“In questo momento non me la sento di fare pronostici o parlare di risultati. Chiaramente puntiamo a fare bene ed essere protagonisti sia in Italia che in Spagna. Il nostro obbiettivo è continuare a lavorare al meglio con i giovani ed ora cercheremo di valorizzare al massimo Filippo Rovelli, un ragazzo di talento in cui crediamo fortemente. Siamo convinti che abbia un grande potenziale ancora da esprimere”.

Primi test a Valencia

“Stiamo partendo per la Spagna. Andiamo a girare a Valencia dove ci sarà la prima gara dell’ESBK poi faremo dei test anche a Vallelunga e Misano. Il debutto stagionale è previsto in occasione del primo appuntamento nel National Trophy in aprile, in concomitanza con il Mondiale Junior. Sono convinto che sarà un bel campionato anche quest’anno e noi cercheremo di essere tra i maggiori interpreti”.