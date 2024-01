Moto2: Alberto Surra e Ciatti-Boscoscuro insieme anche in JuniorGP 2024

Non c’erano particolari dubbi, ora però arriva l’ufficialità. Alberto Surra rinnova con il Team Ciatti e Boscoscuro per affrontare la stagione 2024 nella Moto2 del JuniorGP. Chiaramente ora crescono le aspettative dopo il brillante terzo posto, con tanti piazzamenti sul podio e vittorie mancate di poco, ottenuto in una stagione di debutto, ma allo stesso tempo di riscatto dopo un periodo complesso (la nostra intervista).

Alberto Surra con Ciatti-Boscoscuro, la nota

“Siamo felici di rinnovare la sfida per il titolo al JuniorGP 2024 con Alberto Surra, terzo in classifica generale al JuniorGP della scorsa stagione. Il giovane pilota è pronto a lottare per la vittoria in sella alla nostra Boscoscuro con il supporto e l’esperienza del Team Ciatti-Boscoscuro. Non perdetevi il primo appuntamento del Campionato il 21/04 a Misano!” Non sarà certo assurdo dire che Alberto Surra sarà uno dei piloti da osservare nella nuova stagione dell’Europeo Moto2.

JuniorGP, il calendario 2024

1° round: 21 aprile – Motor Valley ed Emilia-Romagna (Misano) – Italia

2° round: 5 maggio – Circuito do Estoril – Portogallo

3° round: 19 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya – Spagna

4° round: 23 giugno – Autodromo do Algarve – Portogallo

5° round: 15 settembre – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

6° round: 13 ottobre – MotorLand Aragon – Spagna

7° round: 24 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna

Foto: Boscoscuro