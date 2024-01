Supersport: Gabriele Giannini “Sto iniziando a capire il 600”

Dalla Moto2 alla Supersport è facile, quasi naturale. I piloti che ha fatto questo salto si sono trovati bene e sono stati subito veloci. Molto più complicato passare da una 1000 ad una 600. Ne sa qualcosa Andrea Mantovani che nelle prime gare del 2023 su Yamaha R6 aveva fatto una gran fatica. Ora è alle prese con questo passaggio Gabriele Giannini, che dopo avere vinto due edizioni del National con una BMW 1000, ora corre con la Kawasaki 600 del team Prodina nelle gare europee del Mondiale Supersport.

La squadra laziale, tra altro, ha cambiato sospensioni passando alle Ohlins. Nella prima giornata di test a Jerez Gabriele Giannini ha dovuto prendere un po’ le misure ma poi nella seconda ha girato su crono non lontani da quelli degli habitué del Mondiale Supersport. Il potenziale c’è e si è già visto.

“Piano piano sto iniziando a capire il 600 – dice Gabriele Giannini a Corsedimoto – C’è tanto da lavorare. Io devo cambiare completamente il mio stile di guida però credo che siamo sulla buona strada”.

Il Team Prodina è soddisfatto del lavoro svolto. Il giovane pilota di Anzio non si è preso il benché minimo rischio, memore forse di due scivolate all’esordio in Supersport. Ha girato sempre da solo, senza cercare il tempo ad ogni costo quindi i margini di miglioramento sono concreti ed importanti come spiega Salvatore Giorlandino, direttore tecnico del team Prodina

“Era la seconda volta che Gabriele Giannini veniva su questo circuito e la prima che guidava la Kawasaki con le sospensioni Ohlins. Come prima volta siamo molto contenti. Io credo che nel week-end di gara possiamo scendere ancora parecchio. Credo che secondo lo possiamo togliere. Gabriele Giannini si sta togliendo dalla testa il 1000, ora è tutto concentrato sul 600 e sta iniziando a capire la moto. La squadra ha fatto un grandissimo lavoro e siamo tutti super fiduciosi”.

Il team Prodina tornerà in pista a Vallelunga in 24 e 25 febbraio per portare avanti lo sviluppo della moto.