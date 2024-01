Supersport test Jerez: Schrotter su MV Agusta guarda tutti dall’alto

La MV Agusta F3 800 RR è la più veloce nella prima giornata dei test della Supersport a Jerez. Il tedesco Marcel Schrotter stabilisce il miglior tempo in 1’42″05, non distante dalla pole position di Nicolò Bulega nell’ultima gara del 2023. Già in gran forma e più veloce rispetto allo scorso anno Stefano Manzi, su Yamaha del team Ten Kate. Il riminese è stato lo stacanovista di giornata inanellando nel 85 giri con un best lap di 1’42″2. A pochi centesimi da lui Can Oncu con la Kawasaki di Puccetti. L’infortunio che lo aveva tenuto lontano dalle competizioni ormai è solo un brutto ricordo.

Nel team Aruba Ducati il giovane spagnolo Adrian Huertas ha il difficile compito di non far rimpiangere il Campione del Mondo della Supersport Nicolò Bulega. Ci riuscirà? Troppo presto per dirlo. Nei primi test doveva familiarizzare con al moto e la squadra. E’ stato comunque il migliore dei piloti in sella ad una Panigale ed è già molto positivo per lui. Più indietro, infatti, Yari Montella e Niccolò Antonelli. Huertas, Sofouglu e Caricasulo hanno girato praticamente sugli stessi tempi in 1’42″6. C’è da dire che il pilota romagnolo di Motozoo aveva già svolto alcuni test a Jerez nei giorni scorsi. Forse era più avanti di altri a livello di preparazione ma onore al merito suo e del team lombardo che quest’anno è passato da team privato Kawasaki a MV con il supporto della casa madre.

Ci si aspettava sicuramente di più dall’olandese Glenn Van Straalenn, ad oltre due secondi dal compagno di squadra Stefano Manzi.

Lavori in corso al team Prodina. Rispetto alla gara di Jerez dello scorso anno hanno cambiato le sospensioni e sono passati ad Ohlins per cui è come ripartire da zero. Comprensibile, dunque, che Gabriele Giannini sia lontano dai primi.