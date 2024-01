Andrea Iannone ha chiuso con il settimo tempo la prima giornata dei test Superbike a Jerez. Qui la cronaca e classifica della prima delle due sessioni. Si tratta della prima tornata di collaudi in vista del via Mondiale previsto fra un mese esatto sul tracciato di Phillip Island, in Australia. Il bilancio di IA29 nella video intervista qui sopra.

Un ritorno assai confortante

Andrea Iannone aveva preso contatto con la Ducati del team satellite Go Eleven lo scorso ottobre sempre sullo stesso tracciato andaluso. Ricordiamo che il pilota abruzzese, 34 anni, è fermo da quattro anni, conseguenza della squalifica comminatagli nel 2019 per un discusso caso di doping. Questa di oggi, in assoluto, era la terza giornata in sella alla Ducati Panigale V4 R. L’inizio è assai confortante, sicuramente superiore alle attese.