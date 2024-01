Superbike Test Jerez, classifica giorno 1: Bulega quasi da record

È andato in archivio il primo dei due giorni di test Superbike a Jerez. Ovviamente, tanta attività in pista per preparare al meglio la stagione 2024. Ogni team ha lavorato su diversi aspetti e non tutti i piloti hanno effettuato il time attack. Tra coloro che hanno usato la SCQ c’è Nicolò Bulega, oggi autore del miglior tempo in 1’38″292, molto vicino al record (1’38″247) stabilito nel 2019 da Jonathan Rea. Un buon inizio per il rookie del team Aruba Racing Ducati, determinato a fare bene già nel suo primo anno nella categoria. Intanto sembra molto bravo a sfruttare la gomma nuova.

Superbike, test Jerez: Razgatlioglu ok, Bautista non sta benissimo

Secondo tempo assoluto di Stefan Bradl con la Honda MotoGP, ma tra i piloti Superbike è Alex Lowes con la Kawasaki ad aver chiuso in seconda posizione. Il 33enne inglese della Kawasaki ha chiuso a 1″182 da Bulega e non ha compiuto tantissimi giri oggi. Dietro di lui c’è Toprak Razgatlioglu, subito il migliore della pattuglia BMW. Tanto lavoro per cercare di sfruttare al meglio il suo stile di guida. L’obiettivo è quello di trovare un buon setup di base. Oltre 70 giri per il campione Superbike 2021.

Appena dietro al turco c’è il compagno di squadra Michael van Mark, che precede le Yamaha di Remy Gardner (team GYTR GRT) e Jonathan Rea (team Pata Prometeon). Anche per loro tanti chilometri per cercare di sviluppare al meglio la R1. Attaccato Andrea Iannone, a soli 2 millesimi da Jonny con la Ducati del team Go Eleven. Per lui importante riprendere ritmo e continuare a conoscere la Panigale V4 R e le gomme Pirelli.

Ottavo tempo per Garrett Gerloff sulla BMW M 1000 RR del team Bonovo Action, a precedere Danilo Petrucci sulla Ducati del Barni Spark Racing Team. Top 10 chiusa da un Alvaro Bautista non in perfette condizioni fisiche. Il campione in carica, che ha lavorato con una Panigale V4 R “zavorrata” per abituarsi al nuovo regolamento sul peso minimo, ha accusato dei dolori al collo e alla schiena. L’infortunio subito nel test svolto a Jerez a novembre non è ancora del tutto superato e lo ha portato a chiudere in anticipo questa giornata.

Alle spalle di Bautista troviamo Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha), Philipp Oettl (GMT94 Yamaha), Scott Redding (Bonovo Action BMW), Axel Bassani (Kawasaki), Sam Lowes (Marc VDS Ducati), Iker Lecuona (Honda), Tito Rabat (Kawasaki Puccetti) e Xavi Vierge (Honda). Da segnalare che Dominique Aegerter non ha girato per una sospetta infezione virale, domattina le sue condizioni verranno rivalutate.