Superbike Test Jerez: Alvaro Bautista smette prima, ecco perchè

Alvaro Bautista è da due anni dominatore incontrastato del Mondiale Superbike ma la partenza della sfida ’23 è stata più difficile del previsto. Lo spagnolo ha interrotto il lavoro previsto nella prima giornata di collaudi a Jerez, in Andalusia, prima del previsto. In questa video intervista Alvarito spiega il motivo.

Lavori in corso

L’iridato ha raccontato anche come la Ducati sta cercando di ovviare all’handicap della zavorra, determinata dalle nuove regole Superbike. E soprattutto quali sono gli effetti sulla Panigale V4 R. Ricordiamo che la norma introdotta prevede il peso combinato della moto (168 chili minimo) con il pilota: il limite di riferimento in ordine di marcia (cioè con tutto l’abbigliamento) è di 80 chili. Bautista, vestito da gara, pesa 68 per cui verrà appesantito di circa 6 chili. I piloti verranno pesati prima di ogni round, il giovedi, in modo da poter determinare l’esatta entità della zavorra. Fra i big del Mondiale solo il campione del Mondo però è così leggerò da dover sottostare alla limitazione…