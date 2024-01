Superbike, Bulega impressiona: “Non guardo lo stile di Bautista”

Un velocissimo Nicolò Bulega quello che si è visto nel primo giorno di test Superbike a Jerez. Il campione in carica della Supersport ha chiuso in prima posizione con un tempo quasi da record. 71 giri totali, importanti per conoscere ancora meglio la Panigale V4 R. Presto per esaltarsi, però il suo 2024 è iniziato in maniera incoraggiante.

Superbike, test Jerez: il bilancio di Bulega

Bulega si è detto contento al termine di questa prima giornata di lavoro in Spagna: “È andata bene. Abbiamo fatto un buon primo giorno di 2024. Con la moto mi sono trovato subito bene. Abbiamo fatto un po’ di lavoro sulla mia posizione sulla moto, aspetto sicuramente importante. Poi abbiamo cercato di fare il tempo e ne abbiamo fatto uno buono, sono contento. Adesso dobbiamo lavorare di più con le gomme usate“.

Il pilota del team Aruba Racing Ducati ha utilizzato il pneumatico da qualifica, a differenza di altri colleghi, e ciò non è servito solo per fare un buon time attack: “Ho utilizzato la SCQ anche per capire le differenze tra una gomma e l’altra. Essendo un rookie, ho bisogno di comprendere queste cose. In Supersport la Q non c’era. Comunque è andata bene“.

Si aspettava di essere competitivo, anche se il crono finale lo ha un po’ stupito: “Il tempo conta poco. Con la moto mi sono trovato bene. Mi aspettavo di essere veloce, perché nel test scorso lo ero stato e non abbiamo cambiato niente. Essendo stato veloce a novembre su questa pista, volevo esserlo anche oggi, però non pensavo di togliere così tanto al tempo. Comunque anche con le altre gomme sono stato veloce. Mi manca un po’ la distanza gara, ma ci sta. Questa moto è tosta, va molto più forte della Supersport, ha molta più elettronica e ci sono più cose da gestire. Faccio un passo per volta“.

Nicolò non copia Bautista

Bulega non sta cercando di copiare Alvaro Bautista a livello di guida, per il momento: “Non ho guardato il suo stile, anche perché fisicamente siamo l’opposto. Io cerco di guidare in maniera naturale, come piace a me e penso di poter portare il mio stile su questa moto. Non la guido ancora come guidavo la Supersport, sono un po’ acerbo ed è normale“.

Alvaro avrà il rivale in casa? Nicolò risponde così: “Ognuno fa il suo. Alvaro sicuramente andrà forte, è un due volte campione del mondo e colui che finora ha utilizzato meglio questa moto. Io cercherò di fare il massimo che posso“.

