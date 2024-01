MotoGP, colpo di scena: cancellato il Gran Premio in Argentina

Stagione da 21 GP, il Mondiale MotoGP non andrà a Termas de Rio Hondo. Le voci degli ultimi giorni sono state ufficialmente confermate da Dorna, che ha ufficializzato la cancellazione del terzo appuntamento previsto per la stagione 2024. Il weekend 5-7 aprile quindi rimane scoperto, visto che ci sarà alcun GP sostitutivo. Potrebbe non essere l’unico: rimangono sempre forti dubbi per quanto riguarda l’effettiva possibilità di disputare un primo evento in Kazakhstan, per il momento sempre programmato per il fine settimana di metà giugno.

GP Argentina cancellato, la nota

“FIM, IRTA e Dorna Sports confermano la cancellazione del Gran Premio d’Argentina 2024.” Inizia così la comunicazione ufficiale riguardo l’addio alla trasferta del Mondiale MotoGP a Termas de Rio Hondo. “A causa delle attuali circostanze in Argentina, il promotore dell’evento ha comunicato che è attualmente impossibilitato a garantire i servizi richiesti per un Gran Premio nel 2024, rispettando gli standard previsti dalla MotoGP. Questo evento non sarà sostituito nel calendario 2024, la MotoGP spera di tornare a Termas de Rio Hondo nel 2025.”

MotoGP, il calendario aggiornato

1. Qatar – 8/10 marzo – Lusail International Circuit

2. Portogallo – 22/24 marzo – Autodromo Internacional do Algarve

3. Americhe – 12/14 aprile – Circuit of the Americas, Texas

4. Spagna – 26/28 aprile – Circuito de Jerez-Angel Nieto

5. Francia – 10/12 maggio – Circuito Bugatti, Le Mans

6. Catalunya – 24/26 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya

7. Italia – 31/05-2/06 – Autodromo Internazionale del Mugello

8. Kazakhstan – 14/16 giugno – Sokol International Racetrack

9. Paesi Bassi – 28/30 giugno – TT Circuit Assen

10. Germania – 5/7 luglio – Sachsenring

11. Gran Bretagna – 2/4 agosto – Silverstone Circuit

12. Austria – 16/18 agosto – Red Bull Ring, Spielberg

13. Aragon – 30/08-1/09 – MotorLand Aragon

14. San Marino – 6/8 settembre – Misano World Circuit Marco Simoncelli

15. India – 20/22 settembre – Buddh International Circuit

16. Indonesia – 27/29 settembre – Mandalika International Circuit

17. Giappone – 4/6 ottobre – Mobility Resort Motegi

18. Australia – 18/20 ottobre – Phillip Island

19. Thailandia – 25/27 ottobre – Chang International Circuit

20. Malesia – 1/3 novembre – Sepang International Circuit

21. Valencia – 15/17 novembre – Circuit Ricardo Tormo

Evento di riserva: Ungheria – Balaton Park Circuit

Foto: Michelin Motorsport