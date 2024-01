Il Team MMR rinnova il suo impegno nel Trofeo Aprilia RS660 ufficializzando il suo primo pilota. Cristian D’Arliano ha già corso nel Trofeo con il Team Maurer-MMR gestito da Massimiliano Morlacchi, unico pilota italiano dell’allora neonata squadra per disputare la stagione 2023. Quest’anno il giovane viareggino ripeterà lo stesso percorso, schierato nel medesimo campionato dalla stessa struttura (quest’anno non più legata a Maurer ma solo Team MMR). Si riparte dall’8° posto ottenuto da D’Arliano in campionato, con il chiaro obiettivo di compiere sensibili passi avanti in questa nuova stagione di gare.

D’Arliano-MMR, la conferma

“Siamo felici di annunciare il continuo della nostra collaborazione anche per la stagione 2024 con il giovane pilota viareggino Cristian D’Arliano. Per il secondo anno consecutivo prenderà parte al Trofeo Italiano Aprilia RS660 con i colori del nostro team.” Così la squadra tricolore ha ufficialmente annunciato il rinnovo. “Come squadra crediamo fortemente nella crescita di giovani talenti italiani, la continuità era per noi e Cristian un elemento fondamentale dei nostri percorsi. Non vediamo l’ora di tornare presto in pista insieme.”

Foto: Team MMR