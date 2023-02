Ecco il Team Maurer, grande novità nel Trofeo Aprilia RS660

Il Team Maurer ha finalmente svelato le proprie moto per il Trofeo Aprilia RS660. Su i veli con il testimonial Loris Capirossi ed il tester Aprilia Tommaso Marcon, incaricati di mostrare a tutti i colori con cui i quattro piloti scelti affronteranno la nuova stagione. Massimiliano Morlacchi, boss del Team MMR nell’Europeo Moto2, si occuperà della gestione della squadra. Si comincia a fare sul serio solo a maggio, ma la festa di giovedì 23 febbraio ha già dato il via al 2023. Il marchio di proprietà della Società Ferritalia, il più importante Distributore Italiano di Ferramenta, rappresenta un’interessante novità nello schieramento del monomarca Aprilia. Ricordiamo, un trofeo compreso nel palinsesto del Campionato Italiano Velocità (CIV) e per una tappa nel calendario SBK.

Una nuova avventura

Ancor prima di svelare le nuove livree Silvia Costantino, Responsabile Marketing e Comunicazione Ferritalia (48 anni di storia, una solida rete composta da 10 aziende sul territorio nazionale), ha sottolineato le forti motivazioni che hanno portato a quest’avventura nel motorsport. Un progetto ambizioso, dettato dalla passione partita e cresciuta grazie al lavoro con il testimonial Loris Capirossi. Il Campione del Mondo, presente all’evento, ha confermato gli obiettivi e gli intenti dell’azienda, perfettamente in sintonia con una realtà come il Trofeo Aprilia RS660. Moto tutte assolutamente identiche per prestazioni e regolamento, in un trofeo in cui il talento del pilota fa la differenza. Capirossi ne sa qualcosa: oltre alla sua grande esperienza sui circuiti di tutto il mondo, ha corso nel trofeo monomarca Honda NSF 125, che lanciò l’emiliano verso la MotoGP.

Quattro piloti per Maurer

Tra gli interventi anche quello di Massimiliano Morlacchi, team manager e proprietario del Team MMR. Sarà lui ad occuparsi della gestione della squadra e di portare il neonato Team Maurer in pista. Quattro i piloti al via con i suoi colori: Cristian d’Arliano (Italia), Luca Coccioni (Sud Africa), Rohan Van Royen (Sud Africa) e Daniel Lanuza (Stati Uniti). Sul palco anche colui che ha sviluppato e portato ad alti livelli l’Aprilia RS660, ovvero Tommaso Marcon, tester per il marchio veneto, youtuber e in stretta collaborazione con Maurer. Come detto inizialmente, lui e Capirossi hanno avuto l’incarico di mostrare a tutti la livrea ufficiale del Team Maurer. Un’accattivante combinazione di nero e giallo, capace di mettere in risalto ogni particolare dello modello Aprilia: l’inizio di una nuova sfida.

Foto: Foxx Lab/Ufficio Stampa Team Maurer Trofeo Aprilia RS660