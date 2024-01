CIV Superbike, Gianluca Sconza “Il podio? Non è impossibile”

Gianluca Sconza non ha ancora festeggiato il suo ventunesimo compleanno ma è già pronto per la sua terza stagione nel Campionato Italiano Superbike sui BMW. Lui ed il suo compagno di squadra Alessandro Arcangeli saranno con ogni probabilità i più giovani del Tricolore. SLP Squadra Corse ha puntato dunque su due nuovi talenti per crescere assieme. Sconza è reduce da un 2023 particolarmente travagliato. Ora ha voglia di stabilità per poter dimostrare il suo potenziale.

“L’anno scorso ho sfiorato il podio a Vallelunga – ricorda Gianluca Sconza a Corsedimoto – ma la stagione è stata condizionata dai cambi che mi avevano destabilizzato. Avevo iniziato il campionato con il team Faieta Motors by Speed Action ma nel secondo round di Misano non si era presentato e c’era stata la rottura. Nel week-end della Racing Night avevo allora fatto la gara del National Trophy con la BMW di Pistard. Sono poi tornato al CIV Superbike con la Honda DMR”.

Hai già corso con una BMW. Come ti eri trovato?

“La moto Pistard era diversa da quella che avrò quest’anno perché come sappiamo nel National c’è un regolamento diverso a livello di gomme e centralina. In più ora avrò la BMW nuova però, in generale, mi aveva fatto un’ottima impressione. Si adatta bene al mio fisico dato che sono alto. Credo abbia un ottimo potenziale”.

Qual è il tuo obbiettivo stagionale al CIV Superbike?

“Il 2023 mi ha lasciato l’amaro in bocca ed ho una gran sete di riscatto. Sono contento di gareggiare con SLP Squadra Corse, una squadra che mi supporta al cento per cento, cui cui avere continuità. Il progetto è nuovo ma già ben rodato al National Trophy. Il mio obbiettivo è la top 5 e non credo sia irrealizzabile. In più mi piacerebbe provare la gioia del podio e credo sia fattibile. Il livello del CIV Superbike è molto alto, i favoriti sono come sempre i vecchi volponi, ma credo che io gli altri giovani avremo tutte le carte in regola per fare bene “.

Guardano al futuro, qual è il tuo traguardo?

“Il mio obbiettivo, così come quello dell’SLP Squadra Corse, è approdare al Mondiale Superbike. Sarebbe molto bello arrivarci assieme”