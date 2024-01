Axel Bassani è pronto. Mercoledì e giovedì scenderà in pista con il team KRT sul Circuito de Jerez per due giornate di test. Saranno presenti praticamente tutti: da Alvaro Bautista a Toprak Razgatlioglu, da Sam Lowes ad Andrea Iannone, da Danilo Petrucci a Nicolò Bulega e tutti gli altri. Sarà dunque un primo importante banco di prova per Axel Bassani che durante l’inverno ha trascorso molto tempo in Spagna. Si è allenato a lungo al Rocco’s Ranch, non distante dal quartier generale KRT. Alla vigilia dei primi test del 2024 il pilota veneto è particolarmente determinato.

“La squadra e la Kawasaki hanno lavorato molto durante la breve pausa invernale – afferma Bassani – Non c’era stata una pausa così lunga dalla fine dei test dello scorso anno. Dobbiamo fare tanto e in fretta in vista dell’inizio del campionato. Da parte mia devo mantenere la calma e concentrarmi sul lavoro perché è una nuova sfida per me. La squadra è completamente diversa e la moto totalmente nuova per me. Devo imparare molto nel mio primo anno da pilota ufficiale. Non è facile perché dovrò lottare in tutte le gare per il podio o la vittoria. Io però sono qui per questo. Sono pronto e sto lavorando molto. Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con Kawasaki, un marchio speciale”.

Notevoli le aspettative del suo compagno di squadra Alex Lowes, al suo quinto anno con questa squadra. La sensazione generale è che non sia ancora riuscito a dimostrare appieno il proprio valore. Vorrebbe pertanto sbloccarsi, fare un campionato ad alti livelli.

Dopo Jerez ci saranno altri due giorni di prove prima che KRT si rechi a Phillip Island, in Australia, per i test ufficiali pre-campionato il 19-20 febbraio.

