Superbike, Axel Bassani e Kawasaki: “L’inizio di una bella storia”

Axel Bassani voleva un team ufficiale e adesso ha la sua occasione con Kawasaki. Non è un segreto che gli sarebbe piaciuto essere scelto da Ducati, che però ha preferito Nicolò Bulega e non lo ha mai davvero preso in considerazione. La decisione di Jonathan Rea di lasciare KRT per Yamaha gli ha aperto questa possibilità. Darà il massimo per avere successo, consapevole del fatto che la Ninja ZX-10RR nelle ultime stagioni è stata la terza migliore moto della griglia, grazie a un Rea che ha fatto la differenza. Alex Lowe, confermato anche per il 2024, ha avuto molte più difficoltà a fare risultati.

Superbike, Bassani vuole vincere la sfida

Il Kawasaki Racing Team effettuerà la propria presentazione nella giornata di giovedì 8 febbraio alle ore 18:00. L’evento sarà trasmesso in diretta tramite i canali social KRT e il sito ufficiale kawasakiracingteamworldSBK.com.

Se nei test aveva girato con tuta e moto di colore nero, sarà bello vedere Bassani per la prima volta con addosso il verde Kawasaki. Questa nuova esperienza lo motiva tanto, anche se c’è chi ritiene che forse avrebbe fatto meglio a rimanere comodo sulla Ducati Panigale V4 R del team Motocorsa Racing: “Sono molto felice di prendere parte al mio primo lancio con un team ufficiale. Sarà un momento speciale per me, per la mia famiglia e per tutti i ragazzi che mi hanno aiutato ogni giorno in questo lavoro. Penso che la presentazione sarà l’inizio di una bella storia. Sto lavorando quotidianamente per questa nuova avventura e non vedo l’ora di lottare in pista“.

Lo spirito è quello giusto. Dovrà essere bravo ad adattarsi in fretta sia alla squadra sia alla moto. Eredita da Rea un gruppo di persone con tanta esperienza e competenza. Il suo capotecnico sarà Marcel Duinker, che negli scorsi anni ha lavorato con Lowes (avrà Pere Riba) e che conosce molto bene la Ninja ZX-10RR. Ci sarà da lavorare sodo, però Axel è pronto. La prossima settimana sarà in pista a Jerez (24-25 gennaio) per il primo confronto con gli avversari, anche se all’inizio dovrà concentrarsi soprattutto su sé stesso e quello che deve fare per essere veloce con la Verdona.

Foto: Kawasaki Racing Team