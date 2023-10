Da pilota di team indipendente ad una squadra ufficiale. Axel Bassani però ha cambiato anche moto e staff tecnico, differenze decisamente non da poco. Deve conoscere la Kawasaki ZX-10RR, accanto a sé ha poi tutta la crew precedentemente del nuovo compagno di box Alex Lowes, con Marcel Duinker come capotecnico. Il tempo non ha aiutato a Jerez, ma Bassani ha comunque messo a referto la prima uscita di quella che è per lui una sfida molto emozionante.

Superbike 2024, la prima (mezza) giornata di test

Primo contatto

“La moto ha due ruote, ma non è la stessa cosa” ha esordito Axel Bassani alla fine della prima giornata sulla pista andalusa. “Ho lavorato all’adattamento alla nuova posizione in sella, ma abbiamo realizzato appena 25 giri. Spero domani di fare un po’ di più.” Il primo punto è trovare un buon feeling in sella alla Kawasaki, al resto si penserà poi, un passo alla volta. Deve anche capirsi col nuovo capotecnico: “Marcel [Duinker] mi ha lasciato libero di fare quello che mi sentivo. È un’ottima persona, calma, per me è un piacere avere qualcuno come lui vicino.” Cambia però l’idioma: “Negli ultimi anni ho sempre parlato in italiano nel box. Ora dovrò parlare solo in inglese, è anche questa una nuova avventura.” Il suo telemetrista Danilo Casonato però è veneto, come lui. “Ho un po’ di casa anche qua” ha scherzato Bassani.

Axel Bassani in azione con la ZX-10RR. Foto: KRT WorldSBK

Bassani senza fretta: “Bisogna trovare un punto d’incontro”

Quali erano le prime aspettative? “Nessuna, volevo solo vedere com’era e farmi un’idea, quindi ho iniziato con tranquillità. Anche perché passare da un V4 ad un 4 in linea è una bella differenza, ma pur con la pista non perfetta mi sono sentito bene con la moto.” Prime sensazioni quindi positive, con un feeling sempre migliore e scovando già qualche aspetto da sistemare, oltre allo stile di guida inevitabilmente da cambiare. “Speriamo però di girare di più, abbiamo bisogno di lavorare. Non devo correre dietro alla moto, ma nemmeno moto e team devono correre dietro a me: bisogna trovare un punto d’incontro.”

Axel Bassani, esordio da pilota ufficiale

Dal team indipendente Motocorsa al team factory Kawasaki. È stato il primo giorno da pilota ufficiale per Axel Bassani, è anche questo un cambiamento non da poco. Com’è stato per il pilota feltrino? “Bello, diverso. Tante interviste e video che di solito non devo fare, ma fa parte del gioco e mi abituerò.” L’atmosfera nel box è già ottimale, a livello più ‘tecnico’ l’impegno chiaramente cresce rispetto a quello da ‘pilota satellite’. “Rispetto al passato faremo molti più giorni di test, non abbiamo fretta. L’importante è arrivare il più preparati possibile alla prima gara in Australia, da lì si inizia” ha concluso Bassani.

Foto: WorldSBK