CIV 2024: novità, regolamento, limiti d’età e air-bag

Il Campionato Italiano Velocità si avvicina alla stagione 2024 presentando degli accorgimenti regolamentari. Limiti d’età aggiornati, nuove norme sulla sicurezza, qualche conferma e novità. In alcuni casi volte a contenere i costi, in altri ancora con la missione di allargare la platea di piloti e squadre al via. Cambiamenti ufficializzati simultaneamente alla premiazione dei Campioni italiani 2023 avvenuta lo scorso fine settimana al Motor Bike Expo di Verona.

Il calendario CIV 2024

Non è una novità altresì il calendario 2024, svelato lo scorso mese di dicembre. La stagione si aprirà il 6-7 aprile prossimi a Misano. In data 25-26 maggio seguirà la prima trasferta al Mugello, mentre il 22-23 giugno il circus si sposterà a Vallelunga. Appuntamento il 3-4 agosto con l’evento più iconico ed atteso dell’anno, la Racing Night di Misano (gara in notturna del sabato sera limitata a Superbike e Supersport). Il 31 agosto-1° settembre si tornerà al Mugello, con il gran finale rappresentato da Imola il 28-29 settembre.

Format di gara

Se da una parte restano le 6 tappe storiche, dall’altra neanche il loro format subirà variazioni. Gare doppie per Superbike, Supersport, Moto3, Supersport 300 e PreMoto3 in ciascun round del calendario. Per un totale di 12 manche stagionali, 4 in più del CIV Femminile che disputerà a sua volta 8 manche in 5 week-end spalmati nei palinsesti di CIV, CIV Junior e CIV Classic (QUI i dettagli). Giunta alla seconda edizione, la serie tricolore riservata alle donne confermerà inoltre i punti addizionali per pole position (1 punto) e giro più veloce in gara (1).

Monogomma Dunlop e montepremi per i team

Per quanto concerne il regolamento tecnico, come annunciato nei mesi scorsi vi sarà la fornitura unica degli pneumatici Dunlop fino alla stagione 2026 compresa. Da quest’anno, pertanto, Dunlop fornirà le gomme a tutte le squadre iscritte al CIV. Instituendo contestualmente il “Road to Dunlop CIV”: per coinvolgere un numero sempre maggiore di piloti, verrà offerta una “borsa di studio” ai primi tre classificati delle classi SBK, SSP e SS300 della Dunlop Cup per facilitarne il passaggio al CIV per la stagione 2025. Non da meno, i vincitori del round inaugurale della Dunlop Cup (il 27-28 aprile prossimi a Vallelunga) si aggiudicheranno una wild card per il CIV ’24. Elementi ai quali si aggiungerà il montepremi per i team (escluso il CIVF) pari a 138.500 euro.

Limiti d’età e licenze

Parlando del regolamento sportivo, sono stati aggiornati i limiti d’età di ogni categoria. Alla SBK potranno partecipare i piloti nati dal 2006 (dai 18 anni compiuti) con licenze Velocità (dai 18 ai 21 anni) ed Elite (dai 22 anni in su). In SSP i nati dal 2008 (16 anni compiuti) con licenze Velocità (16-21 anni) ed Elite. In Moto3 i nati dal 2009 (15 anni compiuti) con licenza Velocità (15-21 anni) ed Elite. Nella SS300 i nati dal 2009 (15 anni compiuti) fino al 1997 (27 anni) con licenza Velocità (15-21 anni) ed Elite. In PreMoto3 i nati dal 2008 al 2011 (13-16 anni) con licenza Mini road (usufruibile fino al compimento dei 14 anni) e Velocità. Nel CIVF le ragazze nate dal 2009 (15 anni compiuti) fino al 1974 (50 anni) con licenza Velocità (15-21 anni) ed Elite. Sarà concessa una deroga sull’età esclusivamente ai Campioni della stagione precedente ed ai piloti che nel 2023 abbiano effettuato almeno 1 wild card nella medesima categoria in cui intendono correre per il 2024.

Licenza estera

I piloti possessori della licenza emessa da una Federazione diversa dalla FMI potranno iscriversi seguendo due modalità: mediante licenza nazionale comprensiva della Starting Permission (valida ai fini assicurativi secondo le norme FIM Europe) o licenza FIM denominata NMFP-Circuit Racing.

Giuria di gara e air-bag

Sempre sul fronte sportivo, si è deciso di modificare la composizione della giuria di gara, con valenza sia per il CIV che per i trofei abbinati e campionati junior. Da quest’anno risulterà formata da presidente (membro comitato velocità), commissario delegato e direttore di gara. Ognuno dei quali avrà diritto di voto e piena facoltà decisionale sui fatti che avvengono in pista. Passando alle questioni sulla sicurezza, l’uso dell’air-bag sarà obbligatorio in tutti i campionati e trofei nazionali.

Photo credit: Salvatore Annarumma