Con la pubblicazione del calendario 2024 del Campionato Italiano Velocità Femminile è stata ufficializzata una notizia già trapelata nel corso delle settimane passate. Per la sua seconda edizione la competizione tricolore riservata alle donne affronterà 5 appuntamenti spalmati nei week-end di gara di CIV, CIV Junior e, per la prima volta, CIV Classic. Di fatto uno in meno rispetto alla scorsa stagione. Una decisione volta a contenere ulteriormente i costi, comportando di conseguenza alcune novità di format.

Le novità per il CIV Femminile 2024

Mentre restano invariate le località d’apertura (Misano il 6-7 aprile prossimi) e di chiusura (Imola il 28-29 settembre prossimi), il cambiamento più significativo è il numero dei round previsti dal calendario. In controtendenza a quanto vissuto nel 2023, si passerà da 6 a 5 appuntamenti stagionali. Scelta verosimilmente voluta per rendere meno dispendioso l’impegno per squadre e pilote. Oltre che per risolvere le (solite) problematiche, illuminazione e logistica in primis, tipiche dei week-end di gara “dispersivi” del CIV.

Il CIV Femminile sbarca nel CIV Classic

Il CIVF disputerà pertanto soltanto i 2 round sopracitati nel palinsesto del CIV (con ogni probabilità in griglia unica con la Women’s European Championship), alternandosi nei restanti 3 tra CIV Junior e CIV Classic. Proprio quest’ultimo punto ha destato non poche curiosità. Inizialmente la FMI aveva comunicato che si sarebbero corsi 3 round col CIV Junior, nello specifico a Magione, Modena e Varano de’ Melegari. Alla fine, invece, per motivi non meglio precisati, non sarà così: niente più Modena, al suo posto Cremona. Per un round da tenersi nel contesto del CIV Classic, serie vintage dedicata alle moto d’epoca, giunta alla sua terza edizione.

Confermato il monogomma Dunlop

Vien da sé che, con un round in meno, almeno un paio di week-end avranno manche doppia. A questo proposito sono attese risposte per il prossimo mese di gennaio in occasione del Motor Bike Expo, quando contestualmente verrà presentata la stagione 2024 della WEC. Detto delle novità di carattere sportivo e relativo ingresso di un nuovo circuito, sul fronte tecnico si continuerà a fare affidamento sul monogomma Dunlop (già title sponsor/fornitore unico del CIV per il triennio 2024-26), seguendo le direttive tecno-regolamentari del CIV Supersport 300.

Verso il 2024 con uno sguardo al Mondiale Femminile

Dopo un’entusiasmante prima edizione, decisa solo all’ultimo in favore di Roberta Ponziani al culmine di un acceso confronto con Sara Cabrini, il CIVF punta ad alzare ancora l’asticella. Cercando di accogliere nuove partecipanti nel sempre più sostanzioso movimento femminile e, ove possibile, diventare il giusto viatico per ragazze dai differenti obiettivi. Sia per coloro interessate ad avvicinarsi alla pista che, soprattutto, per coloro desiderose di misurarsi in previsione di un ipotetico salto di categoria e/o campionato. A maggior ragione nel 2024, anno inaugurale del FIM Women’s Motorcycling World Championship, il nuovo Mondiale Motociclistico Femminile…

Photo credit: EMG Eventi