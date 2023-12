Per la Ducati la stagione 2023 è stata unica. Speciale è stata anche la festa organizzata al Palasport di Bologna che ha riscosso un successo incredibile: 9 mila spettatori, tutto esaurito!

Passerella…infinita

La festa è stata lo specchio degli incredibili risultati che la marca di Borgo Panigale ha ottenuto nei campionati più importanti della velocità. In MotoGP le Rosse hanno sbaragliato la concorrenza monopolizzando l’intero podio finale. Sotto il riflettori, ovviamente, Pecco Bagnaia, per la seconda volta consecutiva nell’Olimpo della top class del motociclismo. Ad accompagnarlo Jorge Martin, che fino all’ultimo ha tentato di strappargli la corona, e Marco Bezzecchi.

Bautista & Bulega coppia d’oro

La Ducati ha fatto il pieno anche nei Mondiali riservati alle derivate dalla serie. Alvaro Bautista ha trionfato per la seconda volta in Superbike con la fantastica Panigale V4 R, mentre Nicolò Bulega ha sbaragliato il campo nella Supersport con la Panigale V2. I due talenti nel ’24 saranno compagni di squadra nel team Aruba impegnato nel Mondiale Superbike. Bautista sarà penalizzato da sette chili di zavorra, per cui puntare al tris sarà difficilissimo. Ma a 40 anni suonati lo spagnolo è intenzionato a non cedere facilmente lo scettro….

