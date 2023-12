CIV Femminile, pubblicato il calendario 2024: ecco date e circuiti

Svelato il percorso che comporrà la nuova stagione del CIV Femminile. Dopo un anno d’esordio entusiasmante, chiuso con il titolo conquistato solo a Imola da parte di Roberta Ponziani (Team Roc’n’Dea) contro Sara Cabrini ed Aurelia Cruciani, si pensa ad un 2024 sulla stessa linea. Cinque i round in programma, a cominciare da inizio aprile a Misano per concludere a fine settembre a Imola. Doppie gare ancora in via di definizione, ecco intanto date e circuiti.

CIV Femminile, il calendario 2024

1° round: 7 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, CIV

2° round: 5 maggio – Magione Autodromo dell’Umbria, CIV Junior

3° round: 9 giugno – Cremona Circuit, CIV Classic

4° round: 15 settembre – Autodromo Varano de’ Melegari “Riccardo Paletti”, CIV Junior

5° round: 29 settembre – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola, CIV

I commenti

“Nel 2023 abbiamo avuto un Campionato assegnato solo all’ultima gara di Imola, segno che il movimento femminile motoristico della velocità è sempre più vivo” ha dichiarato Max De Simone, CEO di Emg Eventi. “Per il 2024 ci aspettiamo l’arrivo di nuove ragazze anche dall’estero. Avremo un Campionato organizzato su cinque weekend con gare doppie in via di definizione. Il Motorsport al femminile per noi, FMI e la Commissione Femminile, è stata subito una scommessa, direi vinta, quindi siamo desiderosi di ripartire al più presto.”

“La stagione d’esordio del CIV Femminile è stata positiva sotto ogni punto di vista, ancor di più perché il Campionato è stato combattuto e tirato fino all’ultimo” ha aggiunto Simone Folgori, responsabile CIV. “Il talento non manca nel motociclismo al femminile, siamo pronti a vivere un’altra stagione entusiasmante.”

Foto: civ.tv