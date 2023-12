Quanto costa partecipare al Campionato Italiano Superbike?

“Partecipare al CIV Superbike è costosissimo”. Lo dicono praticamente tutti i piloti e lo ha ribadito nell’intervista a Corsedimoto Doriano Vietti (leggi qui). Ma quanto spende un team per una stagione? Quanti soldi chiedono le squadre ad piloti? Quali sono le differenze di costi tra CIV Superbike e National Trophy? Abbiamo contantatto parecchie fonti, sentendo piloti e team di entrambi i campionati. Chiaramente sono cifre del tutto indicative e che possono variare ma utili per farsi un’idea.

Quanto spendono a stagione i team del CIV Superbike

Dipende molto da come vengono fatte le cose ma i costi di una stagione al CIV Superbike per un team che vuole puntare al podio vanno indicativamente dai 220 ai 240mila euro. In questa cifra c’è anche un costo forfettario della moto che a fine stagione si può comunque vendere. Chiaramente i team di bassa classifica spendono cifre nettamente più basse, forse anche la metà.

Quanto chiedono ai piloti

La forbice del budget richiesto ai piloti è molto ampia perché dipende da tanti fattori. Il più rilevante è la moto: Ducati ed Aprilia costano molto di più delle giapponesi. Dipende poi dal talento del pilota: a parte i rarissimi che non pagano, di solito uno più è forte e meno soldi deve portare perché il team contribuisce con i propri sponsor. In più se ha un nome importante (perché magari è un ex motomondiale) oppure è legato ad aziende del settore, deve contribuire decisamente meno. Da considerare poi i danni per le cadute: a volte i team prevedono un forfettario altre sono carico dei piloti.

Per partecipare al CIV Superbike i piloti devono spendere da un minimo di 50 mila euro per correre con team di bassa classifica ed un massimo di 100 mila per team da podio. La media si aggira sui 70/80 mila euro. Se si vuole tutto al top però si possono raggiungere anche i 120 o perfino 150mila euro, una cifra quest’ultima con cui ci si fa quasi un Mondiale Supersport.

Quanto costa National Trophy 1000?

Al National la situazione è più complessa perché un pilota può usare benissimo una propria moto personale ed appoggiarsi ad una squadra solo per l’assistenza. Un team che deve partire da zero, comprare tutto ed essere protagonista va a spendere sui 100 mila euro, un po’ più alti se ha Ducati o Aprilia. Di solito le squadre del National non comprano le moto nuove tutti gli anni ed i costi quindi si ammortizzano. C’è da dire che il regolamento è open: per assurdo, se uno volesse, potrebbe utilizzare una Superbike del Mondiale da 500mila euro ma questo è un paradosso, non è certo la consuetudine.

Per partecipare al National i piloti spendono dai 25-30 mila euro a stagione per correre con team di bassa classifica a 50 mila euro per gareggiare con strutture in grado di puntare al podio. Se un pilota necessità solo dell’assistenza in pista perché ha la sua moto se la cava con 1500/2000 euro a gara.

Foto Dani Guazzetti

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon