MotoGP, Ducati perde pezzi: Yamaha fa shopping, Brivio in arrivo?

Ducati diventa una preda molto ambita per i colossi nipponici (e non solo) che vogliono ritornare a fare la voce grossa in MotoGP. Il mercato dei tecnici continua a muoversi, in attesa del mercato piloti che nei prossimi mesi regalerà sicuramente qualche colpo di scena. Un anno fa di questi tempi partiva Alberto Giribuola, passato da Gresini a KTM (preceduto da Fabiano Sterlacchini, direttore tecnico KTM). Adesso è la Yamaha a fare “spese” nel reparto ingegneristico di Borgo Panigale.

Ducati preda del mercato

Già qualche mese fa Ducati ha perso Marco Nicotra, il vice degli aerodinamici, passato a Iwata per cercare di dare manforte ad un reparto dove i giapponesi sono in difficoltà. Nel test di Valencia, Nicotra è apparso già con la casacca Yamaha al fianco di Fabio Quartararo e Alex Rins. A raggiungerlo ci sarà anche Massimo Bartolini, responsabile performance della Desmosedici GP, che dopo tanti anni in rosso ha deciso di migrare nel box dei diapason. Bartolini assumerà il ruolo di direttore tecnico, sotto la supervisione di Takahiro Sumi. Una mossa con cui provare a convincere Fabio Quartararo a restare, dato che il campione francese ha più volte chiesto maggiori garanzie tecniche per rinnovare la fiducia.

C’è grande fermento in casa Yamaha e il motivo porta il nome di Davide Brivio. Il manager brianzolo ha chiuso il contratto con Alpine F.1 in anticipo e secondo indiscrezioni starebbe per ritornare in MotoGP. Inizialmente il suo nome era legato alla Honda, ma a quanto pare è la Yamaha ad avergli messo gli occhi addosso. Potrebbe essere, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il successore di Lin Jarvis nel ruolo di managing director dalla stagione 2025. Da qui la possibilità che il team VR46 di Valentino Rossi lasci Ducati per abbracciare il progetto Yamaha…

