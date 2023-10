La stagione italiana del team Roc’n’DeA si è conclusa a Imola con il titolo di Roberta Ponziani nel CIV Femminile, ultimo grande risultato dopo il successo in Yamaha R3 Cup. Belle soddisfazioni per la squadra di Alex De Angelis e Massimo Roccoli (a podio in Gara 1 della Supersport 600 NG), che sta già lavorando per il futuro. C’è la novità della Honda PreMoto3, della quale De Angelis ha già svolto lo shakedown (qui i dettagli), per poi continuare a lavorarci in tandem con Roccoli, ma non solo. Domenica all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari abbiamo avuto modo di parlare con l’ex pilota sammarinese per fare il punto su presente e futuro sia suo che della squadra: la nostra intervista.

Alex De Angelis, passo di lato da Tecnico Federale.

In questi anni la squadra è cresciuta tantissimo, sia a livello di persone e moto che di importanza, oltre che di risultati. Dall’anno prossimo quindi ho deciso che voglio essere 24 ore su 24 all’interno del box per dedicare tutta la mia esperienza ed il mio tempo ai ragazzi che correranno con noi. Con la Federazione sono stati quattro anni importantissimi, mi sono divertito e ho imparato tanto. È stata un’esperienza formativa non indifferente che comunque continuerò a portare avanti perché rimarrò iscritto all’albo. Non lavorerò più nel CIV, ma non è detto che non ci sia qualche altra collaborazione in campionati diversi o per qualsiasi altra cosa, per ora è tutto da definire.

Passiamo al tuo team, ricordiamo dal “coaching inedito”.

Abbiamo tutta la nostra scuola nei weekend di gara: il giovedì di libere io e Massimo siamo in pista con i nostri ragazzi con le stesse moto, quindi poi si guardano i nostri filmati, le telemetrie… Abbiamo veramente un punto di vista diverso da quello che è il classico coaching che fai fuori dalla pista. Credo sia un metodo che sta funzionando tantissimo. Certo, se uno è un fenomeno non ha bisogno di De Angelis e Roccoli per diventarlo, però quello che possiamo fare è aiutare i piloti ad arrivare al proprio 100% in pochissimo tempo. In una carriera sportiva in cui oggi sei giovane e domani sei vecchio, arrivare prima è importantissimo.

Come funziona il ‘rapporto di coppia’ De Angelis-Roccoli?

Sta funzionando molto bene, di giorno in giorno andiamo sempre meglio e sappiamo in cosa è più specifico uno ed in cosa invece lo è l’altro. Ci stiamo dividendo i compiti anche per toglierci un po’ di peso, ma tutt’e due sappiamo comunque fare tutto: se uno dovesse mancare, l’altro è al corrente di tutto.

Parlando di 2023, si chiude un’ottima stagione per il Roc’n’DeA.

Abbiamo vinto per la seconda volta la R3 Cup, un risultato inatteso visto che avevamo piloti “alle prime armi”. Abbiamo vinto anche il CIV Femminile con Roberta Ponziani, che ha anche chiuso 3^ in WEC: da lei ci si aspettava qualcosa, ma abbiamo fatto anche più del dovuto con vittorie, giri veloci, pole position… Possiamo dire che è stata una sorpresa: è sempre difficile partire dicendo che vinci il titolo, ma ce la siamo giocata fino all’ultima gara. Roberta è stata bravissima a crederci fino alla fine ed a non farsi prendere dalla voglia di vincerla a tutti i costi, pensando a stare lì ed a portare a casa il campionato. Direi che è stata una stagione davvero carica di risultati anche inaspettati alla vigilia.

Stagione finita, quali sono i programmi a breve termine?

Lunedì [ieri, ndr] io e Massimo continueremo il lavoro di sviluppo della Talent a Cremona, Ponziani invece la mettiamo a fare un test sulla R7. Ci sono poi alcune R3 in pista con i ragazzini che vogliono sempre provare, durante l’inverno ci dedicheremo a loro. Mercoledì rimarremo sempre lì a Cremona ed avremo due ragazzini in sella alle Honda NSF250R. Saranno i primi in sella alle nostre Talent, ma per l’anno prossimo dobbiamo ancora decidere: abbiamo comprato sei moto però è tutto ancora da decidere, anche riguardo il numero di piloti che schiereremo.

Alex De Angelis, come siete arrivati a questo passaggio? Sarà un debutto nella PreMoto3/Talent.

Semplicemente sono innamorato di queste moto. È praticamente l’evoluzione della 125 da Gran Premio di Honda, moto con la quale ho fatto i miei primi tre anni di carriera. Anzi, a parte il motore quattro tempi, è come se fosse ancora quella. È una moto quindi a cui sono particolarmente affezionato e che conosco molto bene, non a caso sono stato io il primo a scendere in pista appena sono arrivate. Massimo poi sposa sempre le mie idee, mi appoggia in ogni cosa, anche col suo bugdet! [risata]

Roccoli corre ancora, a Imola è anche salito sul podio. Ti viene mai la nostalgia delle gare?

A Massimo auguro di continuare a farlo. Io non corro più, sono collaudatore della Ducati MotoE e tra l’altro a breve sarò a Misano a fare dei test, però non partecipo più alle gare in veste di pilota. Dopo tanti anni di carriera basta così.

Quali saranno invece i programmi del Roc’n’DeA per il 2024?

Talent Cup sicura al 100%, se troveremo i piloti che firmeranno con noi. Per quanto riguarda invece R3 e R7, stiamo aspettando i calendari per capire dove correranno, quante gare faranno… Ci indicherà quindi se possiamo farlo oppure no. Il Campionato Femminile invece per il momento è archiviato, non ce la facciamo a seguirlo. Questo non vuol dire però che non potremo avere donne all’interno del nostro team.

Foto: Davide Bianchi/Team Roc’n’DeA