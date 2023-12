MotoGP: Guy Coulon, un’opinione imparziale sul “caso Qatar”

di Marc Seriau/paddock-gp

Raramente abbiamo parlato tanto di una gomma posteriore durante di una stagione MotoGP quanto quella di Jorge Martin al Gran Premio del Qatar! Responsabile di un GP decisivo nella lotta per il titolo per alcuni, alibi troppo semplice per gli altri. Ciascuno dei due partiti, in buona fede, crede fermamente nella sua versione dei fatti, e non possiamo in alcun modo biasimarli. Noi però siamo andati a sentire l’opinione imparziale di una terza persona che utilizza quel tipo di gomma per tutto l’anno.

Questo dall’epoca in cui il pilota madrileno del team Pramac in MotoGP non era ancora nato. Stiamo parlando di Guy Coulon. La sua opinione è particolarmente interessante, con l’intuizione unica di un uomo a cui non vengono raccontate storie e che, per una volta, ha voluto condividere la sua opinione su un argomento un po’ “delicato”. Alla fine il mago del team Tech3 ci fa scoprire come si concilia una buona gomma, una pattinata in partenza ed un ritmo di gara via via peggiore mentre il giorno prima si andava a vincere…

Guy Coulon, qual è il tuo punto di vista riguardo la storia della gomma posteriore di Jorge Martin in Qatar che gli ha rovinato il finale di stagione MotoGP?

Bene, posso rispondere un po’ in base all’esperienza che ho degli anni precedenti e che ora non ho più. Accadeva abbastanza spesso e quasi con tutti i piloti in particolare al momento della sessione di qualifica, quando di solito si utilizzano 2 gomme morbide. Due giri, rientro e altri 2 giri con una seconda gomma. È quello che ho potuto osservare, verificare e ricontrollare più volte, con sessioni diverse e differenti piloti, dopo il primo pneumatico da qualifica. Il pilota ritorna ed è nella sua solita “zona di performance”, si mostra abbastanza soddisfatto della sua posizione, e parte con il 2° pneumatico soddisfatto, direi, o quasi. Guiderà correttamente, in modo flessibile e in generale migliora un po’ il tuo tempo.

Se ritorna e non è nella sua zona, è un po’ basso come posizione e tutto il resto, quando riparte con la seconda gomma sarà un po’ più abbattuto, più nervoso, meno flessibile e più aggressivo. Sistematicamente rientrerà dicendo che il 2° pneumatico non funzionava, che non aveva aderenza, perché sarà stato più aggressivo con la sua moto. Possiamo dirlo anche quando un pilota fa una brutta partenza. Per compensare è un po’ più aggressivo, meno concentrato durante la guida e comincia a vedere che la gomma non va bene. È più aggressivo, la gomma perde grip ed inizia a trascinarlo per tutta la gara e a dire a se stesso “Io non ce la farò a causa di questa gomma”. Diventa quindi ancora di più aggressivo, subentra un po’ il panico e deve cercare di essere più delicato. Alla fine ti dirà “Beh, la gomma non ha funzionato”.

La tua conclusione si applica in qualche modo ad un certo pilota spagnolo nell’ultima gara MotoGP…

Questo vale per i piloti italiani, spagnoli, francesi, quello che volete, che magari sbagliano la partenza e dopo si trovano un po’ più in difficoltà.

La spettacolare pattinata alla partenza, qualcosa che è successo in quella stessa gara anche al tuo pilota Augusto Fernandez…

Ecco, come ha fatto Augusto domenica sui 25 metri, perché che si trovava in una zona sporca. Ha sbagliato completamente la sua partenza e dopo è stato difficile. Sabato si trovata in una zona migliore in griglia, ha fatto una buona partenza, lui era nella sua “zona di comfort”, se così posso dire, e ha finito la corsa come si deve. Ma ricordo anche di aver detto ad alcuni piloti qualifiche: “Al primo giro di una gomma nuova, se vedi che non ha aderenza, probabilmente è perché sei troppo aggressivo. Finito il giro ti riconcentri e ti rilassi di più, e riparti per un nuovo giro. “

Questo potrebbe spiegare la brutta partenza, il cambio di posizione in griglia MotoGP tra sabato e domenica. Su una parte sporca della pista con indicazioni per una parte pulita…

“Ecco fatto. La posizione in griglia tra sabato e domenica è stata diversa a causa della retrocessione di Aleix Espargaro.

L’ipotesi di una gomma difettosa in una serie in Michelin quindi non ti sembra plausibile…

“Per me sì. Certo, non ne sono un grande fan perché io le ritengo molto difficili da usare e controllare. La logica della scelta non è semplice. D’altra parte, è impressionante nella qualità di produzione e nella costanza della produzione, ma anche nel modo in cui riescono a mantenere lo stesso livello in un tipo di pneumatico. Su questo fronte una gomma difettosa forse potrebbe capitare in una serie, ma ci credo poco [ride].

