Con la stretta di mano tra Michele Pirro e Lorenzo Zanetti è stata scritta la parola fine sulle querelle conseguenti all’incidente del 9 ottobre scorso ad Imola. In occasione della presentazione del CIV 2024, al Motor Bike Expo di Verona, Michele Pirro e Lorenzo Zanetti sono saliti sul palco ed hanno sotterrato l’ascia di guerra. Tra l’altro quest’anno non si sfideranno visto che Pirro sarà impegnato al CIV mentre il bresciano parteciperà al campionato tedesco. Data l’età è possibile che non gareggeranno più l’uno contro l’altro. Era giusto stringersi la mano e lo hanno fatto.

Archiviata la stagione 2023, è stata presentata dunque la prossima con varie novità interessanti. Sono previste tre giornate di test gratuite. Oltre a quelle di Misano il 18 e 19 marzo ce ne sarà una terza a metà luglio al Mugello. Previsto poi un montepremi per i team e l’iniziativa “Road to Dunlop CIV” nell’ ambito della Dunlop Cup in Coppa Italia. I primi tre classificati della 300, 600NG e 1000SBK della Dunlop Cup riceveranno degli incentivi per partecipare poi al CIV 2025. I vincitori della tappa inaugurale della Dunlop Cup si aggiudicheranno una wild card per l’edizione del CIV in corso. Tra le novità anche l’arrivo di Honda in Premoto3 con le NSF250R.

Oltre al CIV al Motor Bike Expo presentati i Talenti Azzurri FMI

A proposito i motociclismo nazionale, a Verona sono stati presentati anche i Talenti Azzurri FMI: fanno parte del progetto 70 piloti di 8 diverse specialità. Gareggeranno nei campionati italiani ed internazionali di velocità, motocross, enduro, trial, supermoto, speedway, flat track e quad. Nel corso dell’anno saranno seguiti dai Tecnici FMI e dai Direttori Tecnici federali. E dai giovani ai veterani. La FMI ha premiato anche i piloti del CIV Classic e del Motocross d’Epoca, presentato calendari e novità.