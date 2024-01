Crescita per il salone dei motociclisti di Verona, che va a confermare grandi numeri e grandi risultati con un’affluenza straordinaria nei tre giorni in cui s’è svolta l’edizione 2024. Dalla prima mondiale BMW, al nuovo motore di Borile, dalle anteprime Suzuki alla Mototerapia. Il top del custom da tutto il mondo e la candidatura della Vespa a “Patrimonio della cultura italiana”, oltre alla crescita delle “quota rosa” nelle moto.

Aumenta la presenza femminile

Crescita di visitatori, rispetto alla scorsa edizione, per Motor Bike Expo 2024, che si è chiuso oggi a Veronafiere, confermando la costante evoluzione del salone pensato per i motociclisti, tra le manifestazioni fieristiche in assoluto più visitate in Italia e in Europa. Una rassegna fatta su misura per gli appassionati che per tre giorni ha presentato tutte le anime del mondo delle due ruote, mettendo insieme sport, meccanica, colore, creatività e solidarietà. Un unicum che si ritrova anche solo scorrendo la pianta dei padiglioni: street, custom, racing, touring, off road, vintage, lifestyle, urban mobility, travel. Dalla vendita dei biglietti online si registra, anno dopo anno, una crescita costante della quota di donne visitatrici.

MBE 2024, cinque flash

La prima mondiale della moto BMW R12, oppure il nuovo motore che rivoluziona il sistema di distribuzione, brevettato dal geniale “viticoltore e tecnico” Umberto Borile, già visitato da numerosi progettisti della produzione di serie. Le tre moto Suzuki in anteprima per il mercato Italiano, od anche i 6 campioni di motocross freestyle che, sotto la guida di Vanni Oddera, hanno portato in sella 80 visitatori disabili, per una giornata indimenticabile. La selezione dei migliori customizzatori del mondo nelle cui realizzazioni si intersecano meccanica, costume e arte. Persino la raccolta di firme per il riconoscimento della Vespa “Patrimonio della Cultura Italiana”.

Gli ospiti al MBE 2024

L’appuntamento con i motociclisti si rinnoverà dal 24 al 26 gennaio 2025 per la 17^ edizione a Veronafiere di Motor Bike Expo. MBE 2024 ha rappresentato anche una sorta di “red carpet” per protagonisti ed esponenti del mondo del motociclismo, delle istituzioni e dell’intrattenimento. Sono intervenuti alla manifestazione Luca Zaia, Presidente Regione Veneto; Flavio Massimo Pasini, Presidente della Provincia di Verona. Damiano Tommasi, Sindaco di Verona; Gianmarco Mazzi, Sottosegretario alla Cultura; Federico Bricolo, Presidente Verona Fiere; Maurizio Danese, AD Verona Fiere; ospiti del Presidente Federazione Motociclistica Italiana (FMI) Giovanni Copioli, gli europarlamentari (Lega) Isabella Tovaglieri e Francesco Borchia che hanno approfondito i temi della mobilità elettrica sulle due ruote; Damiano Zamana, Vice Direttore Generale della Federazione Motociclistica Internazionale.

I piloti presenti

Dalle istituzioni ai protagonisti in pista, a partire da Jacopo Cerutti, pilota Aprilia, vincitore della Africa Eco Race 2024, ed Alessandro Botturi, Yamaha, secondo classificato. Joan Pedrero, pilota ufficiale off road Harley Davidson, ha affrontato la Eco Race con una Panamerica di serie; Michele Pirro, pilota e tester Motogp Ducati Corse; Franco Picco, pilota rally africani. Massimo Rivola, Team Principal Aprilia Racing Motogp; Loris Capirossi, ex pilota Motogp; Ruben Xaus, pilota. Andrea Del Bianco, pilota ufficiale Yamaha CIV; Francesca Gasperi, pilota rally africani; Andrea Dovizioso, ex-pilota MotoGP, organizzatore motocross.

Luca Lunetta, pilota mondiale Moto3 con Team Sic58; Paolo Simoncelli, team principal; Nicola Dutto, ex dakariano, prima pilota paraplegico a terminare la Eco Race 2024 e raggiungere il lago Rosa della Dakar. Lorenzo Savadori, tester Aprilia; Vanni Oddera, free styler e fondatore della Mototerapia; Luca Salvadori, influencer&pilota. Alvise Rigo, ex rugbista, modello e attore; Ringo DJ, Direttore Artistico Virgin Radio; Omar Fantini, conduttore radiotelevisivo; Vittorio Brumotti, conduttore televisivo; Roberto Parodi, scrittore e giornalista.

Triumph al MBE 2024

Al centro dello stand Triumph una novità nazionale nel panorama delle presentazioni 2024. In color bianco perla, la nuova Daytona 660, tre cilindri per un nome che è garanzia. La Casa inglese ha nel Motor Bike Expo una vetrina davanti alla quale appassionati e potenziali fruitori hanno potuto ammirare le caratteristiche di un prodotto che parteciperà al neonato BSB SportBike, campionato che accoglierà rivali come Aprilia RS660, Yamaha R7 o Kawasaki 650, preludio di una serie mondiale dall’assicurato riscontro mediatico e dall’alto tasso sportivo. Attorno alla novità, ulteriori modelli da poco presentati al pubblico, tra cui la Tiger 1200, “sorella maggiore” della 900, versioni evolute della Scrambler 400 e la iconica Street Triple, vera filosofia di un marchio britannico che a Verona ha ottenuto un grosso successo di pubblico.

Aprilia e Moto Guzzi

Massimo Rivola ha presenziato allo stand Aprilia e Moto Guzzi, in qualità di Amministratore delegato di Aprilia Racing e rappresentante dei Marchi appartenenti al Gruppo Piaggio. Dalla MotoGP firmata prototipo RS-GP, alla produzione di serie, sino alle imprese sportive: Rivola ha omaggiato la vittoria di Jacopo Cerutti nell’Africa Eco Race, contestualmente scambiando parole e impressioni con appassionati e utenti, arrivati in fiera anche per allacciare contatti con figure professionali di alto profilo come lui. Massimo è, infatti, un manager che ama spesso e volentieri saltare in sella, interpretando il proprio ruolo a tutto tondo.

Ohvale al MBE 2024

Fedele partner di Motor Bike Expo, Ohvale, oltre a schierare i prodotti nel proprio stand, ha lanciato un nuovo campionato, voluto per coinvolgere i motociclisti del Centro-Sud italiano. Il progetto si chiama Ohvale Cup, riconosciuto dalla Federazione Motociclistica Italiana e organizzato in collaborazione con EMG Eventi; i possessori di un modello dell’azienda di Valerio Da Lio, avrà la possibilità di partecipare alla serie articolata su quattro appuntamenti stagionali. Altrettanti gli impianti scelti per le gare: Circuito il Sagittario di Latina, Circuito Internazionale d’Abruzzo, Autodromo Gianni de Luca di Airola e Autodromo Levante di Binetto. Lo stabilimento Ohvale, situato a Mogliato Veneto, ha nella fiera di Verona un punto fisso di incontro per appassionati, amici, clienti, addetti di settore ed extra.

Premiati CIV

Motor Bike Expo è stato teatro di una riappacificazione “nazionale” tra Lorenzo Zanetti e Michele Pirro che si sono scambiati una stretta di mano sul palco dell’Auditorium Verdi. I due piloti, giunti a Imola nel duello decisivo per titolo Superbike 2023 del CIV, erano arrivati ai ferri corti in pista e ne era seguita una discussione dai toni anche accesi. La Fiera di Verona ha dato modo ad entrambi di ritrovare il contatto umano e sportivo. Le premiazioni Federmoto si sono rivelate provvidenziali. Anche i piloti del CIV Classic hanno calcato il palco dell’Auditorium Verdi, premiati per le rispettive imprese, in ciascuna categoria e cilindrata.

Targhe celebrative, coppe, trofei, berretti, medaglie, gadget e convenzioni speciali: l’edizione 2023 ha registrato successo di iscrizioni, gare spettacolari, movimento in crescita da parte dei gentleman rider, ognuno di loro allenato, in forma e dalla variegata esperienza di pista. Contestualmente ai riconoscimenti di rito, è partito il lancio della stagione 2024 che, come per il Campionato Italiano Velocità, prevede appuntamenti organizzati in tracciati mondiali, tra cui la novità Cremona Circuit, prossimo a ospitare la SBK iridata. È salito poi alla ribalta il Motocross Epoca, specialità a ruote tassellate capace di attirare numerose adesioni, come dimostrato dai tanti appassionati di salti e di sterrato giunti a Verona nella tre giorni di fiera.

Il libro di Franco Picco

“La mia Dakar è ancora in corso: sono atterrato, in ritardo, all’1 di stanotte a Malpensa (passando da +38° a -4°), non c’era più l’auto già noleggiata. Fortunatamente ho trovato un passaggio, alle 4 ero a casa, a Vicenza, dopo poco sono partito e ora sono qui in fiera”. Così Franco Picco all’arrivo, domenica, a Motor Bike Expo dove ha incontrato tantissimi tifosi e ammiratori per raccontare, dal palco del pad. 7, le sue straordinarie esperienze e per il “firma-copie” del libro sulle sue Dakar che gli hanno dedicato Massimo Tamburelli e Matteo Aramini.

Nonostante il tour de force, Franco è apparso tranquillo, rilassato, abbronzato e sorridente. Il che conferma la sua fama di uomo di straordinaria energia, sul quale 68 primavere non sembrano passate affatto, ma che è anche lo specchio del suo stato d’animo. “Torniamo a testa alta” afferma orgoglioso, in qualità di D.S. della squadra che ha portato al traguardo tutte e tre i suoi piloti, in sella alla 450 XEF Rally (i dettagli). “Libri così si scrivono quando una carriera giunge al termine” ha aggiunto Picco. “La mia non è detto che lo sia: e pensare che dopo la prima Dakar, dissi ‘basta!’. E ora sono tornato dalla mia 30.a esperienza in questo straordinario rally”.

Ragazze veloci

Roberta Ponziani e Beatriz Neila Santos i nomi delle premiate nell’area Sport Stage del Padiglione 7, dove l’organizzazione del Campionato Italiano Velocità femminile e Women’s European Championship ha riconosciuto i meriti dell’azzurra, titolatasi in ambito nazionale, e della spagnola, vincitrice della versione europea. Di entrambe le serie, caratterizzate dalla categoria Supersport 300, è stata poi presentata l’edizione 2024 che prenderà le mosse dal Misano World Circuit: sia il CIV che il WEC comprenderanno 5 appuntamenti stagionali.

Ulteriori dettagli