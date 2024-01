Dakar 2024: festa Fantic al traguardo con i suoi “tre moschettieri”

“Arrivati tutti, è una vittoria per noi.” Questa la frase che Franco Picco, quest’anno alla Dakar non da pilota ma da team manager Fantic, ha messo come descrizione della foto che vedete in copertina. L’unico marchio tricolore presente al durissimo Rally Raid infatti ha chiuso l’edizione 2024 con i suoi tre moschettieri, ovvero Tommaso Montanari (pur fuori classifica per noie elettriche in tappa 5), e gli esordienti Jeremy Miroir e Jane Daniels, tutti arrivati al traguardo.

Due settimane di gara concluse con un’ultima speciale, una Sprint di 175 km, prima di festeggiare. Il Team Fantic Racing infatti ha accolto con calore i suoi ragazzi. “È un successo di squadra” ha dichiarato Matilde Tomagnini da Yanbu, sulle coste del Mar Rosso. “Tappa dopo tappa abbiamo gestito gli imprevisti e i problemi che si sono presentati. Questo risultato è il risultato del grande lavoro di tutti.” Anche dello sfortunato Montanari che, dopo il brutto infortunio al debutto nella Dakar 2023, stavolta ha dovuto fare i conti con problemi elettrici. Pur fuori classifica, il ternano ha voluto continuare fino alla fine, per fare esperienza e dimostrare il suo valore.

Spirito di squadra

“Mi ha commosso vedere Jeremy (Miroir) aspettare Jane (Daniels) alla fine” ha continuato Tomagnini. “L’ha abbracciata e detto semplicemente “merci”, grazie. Senza il suo supporto, non sarebbe qui. Jane si è dimostrata la grande campionessa che è. Immensa. Una lottatrice nata, non molla mai.” Il motivo è da ricercarsi nella tappa 9: la pluricampionessa del mondo enduro, visto il compagno di squadra nei guai (una pietra aveva danneggiato il carter), si è fermata e l’ha trainato per 60 km di speciale e 95 km di trasferimento. Un gesto che le è valso il premio Dakar Spirit. “Spesso è sembrata una ragazza fredda e silenziosa” aveva commentato in quell’occasione Franco Picco. “Ha deciso spontaneamente di aiutare il compagno di squadra, leggendomi nel pensiero. Non avevo potuto comunicare con lei, ma ha fatto quello che speravo per il bene del team da sola. Brava brava brava, sicuramente ne gioverà lei e tutto il team Fantic.”

Piloti Fantic in evidenza

Jane Daniels, alla prima Dakar, ha anche vinto anche la categoria donne, chiudendo 48^ di tappa e nella generale. “È la gara più dura che abbia mai corso, stremante sia fisicamente che mentalmente” ha ammesso. “Non sapevo cosa aspettarmi, ma ho dato il meglio di me ogni giorno.” Con una promessa: “La Dakar è una gara che ti conquista, ci rivedremo”. Il miglior rookie della competizione è Jeremy Miroir, soddisfatto 31° nella generale: “La moto è andata bene, io ho fatto del mio meglio e sono felicissimo di aver terminato la mia prima partecipazione.” Tommaso Montanari infine, in evidenza per velocità, ha chiuso 15° nell’ultima speciale, il migliore dei piloti Fantic, e già guarda al futuro. “Il team è meraviglioso, anche la moto e non vedo l’ora di prepararmi ancora meglio per il 2025.”

Foto: Social-Franco Picco