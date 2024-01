MotoGP, Enea Bastianini: il destino è già scritto in Ducati?

Enea Bastianini ha vissuto una stagione MotoGP 2023 complicata dagli infortuni, ma la vittoria in Malesia è stata come rivedere la luce in fondo al tunnel. La caduta nella gara d’esordio a Portimao era un fulmine a ciel sereno, ha subito costretto a rivedere i piani del campionato, con la spalla destra che ha dato fastidio anche al rientro. Nel GP di Catalunya un altro ko ha messo definitivamente fine alle speranze di ambire alla top-3 nel Mondiale, ma da Ducati è arrivata la conferma della fiducia, anche quando Jorge Martin ha dimostrato di meritare un posto nel team factory.

Gli infortuni della stagione 2023

Nel test di Valencia ha iniziato a sperimentare la Desmosedici GP24 che sembra più adatta al suo stile di guida. La moto del 2023 è stata più difficile da spingere al limite. “È stato strano perché uno dei miei punti di forza è l’ingresso in curva e con la moto era difficile capire“. Dopo gli incredibili risultati nella stagione 2022, dove ha raccolto ben quattro vittorie, ha pagato il salto nella squadra ufficiale e la sfortuna di due infortuni, impedendogli di familiarizzare con la Rossa e il nuovo staff tecnico. La vittoria a Sepang ha ricordato a tutti che la ‘Bestia’ era solo in letargo ma è pronta a risvegliarsi. Sarà un anno decisivo per il pilota romagnolo, accerchiato dal compagno di box e campione del mondo Francesco Bagnaia, e dalla minaccia di Jorge Martin e Marc Marquez che ambiscono al suo posto.

2024 anno clou per il ‘Bestia’

Enea Bastianini è realistico, “non so se quest’anno potrò competere per il titolo, ma almeno potrò godermelo“, ha dichiarato a ‘Il Corriere della Sera’. Tra le mani il suo destino che dovrà inevitabilmente fare i conti con le vicende di mercato, dato che quasi tutti i contratti sono in scadenza. L’ingresso di Marc Marquez in Gresini complicherà sicuramente le cose, con un pretendente in più per il team factory. “Il livello dei piloti Ducati è altissimo, quindi non so se farà la differenza rispetto a noi. Ma vederlo sulla nostra moto sarà interessante“.

Il rapporto con Pecco Bagnaia è sicuramente sereno e collaborativo, ma Bastianini è sempre rimasto fuori dall’orbita della VR46 Academy di Valentino Rossi. Un fattore di non poco conto, in un campionato MotoGP dove la competizione è al limite e anche un singolo fattore può spostare l’ago della bilancia. “Non ho grandi amici nella mia categoria, però ho tanti amici piloti – ha sottolineato ermeticamente Enea -. Quando si gareggia uno contro l’altro è giusto che ci sia rivalità, fa bene anche allo sport“. Ma nel 2024 si ritroverà a fare i conti con una concorrenza spietata, ammesso che i giochi non siano già scritti in casa Ducati.

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon