Dakar, Gioele Meoni “Babbo ce l’abbiamo fatta, insieme!”

Gioele Meoni termina la sua prima Dakar come migliore degli italiani e scrive una lunga lettera a suo padre. Ha gareggiato con Fabrizio sempre nel cuore, in ogni istante. Era dal 2022 che lavorava al progetto “Dakar 4 Dakar” ed è stato un vero successo sia sportivo che umanitario. Le parole di Gioele Meoni non hanno bisogno di commenti, sono emozione pura.

La lettera di Gioele Meoni

“Hai visto? Ce l’abbiamo fatta, insieme! Lo so che tu non avevi dubbi, ne hai finite tante, ma io un po’ ero spaventato da queste tappe infinite della Dakar. Quando ne facesti una senza meccanico e assistenza tornasti a casa e alla mamma dicesti che non l’avresti rifatta più così.

Invece eccoci qua, sarà anche grazie alla moto, ma usando la testa come ci siamo accordati, non abbiamo messo in crisi né la moto né il fisico. Arrivati provati ma felici. Ho imparato a navigare un po’?

Ancora dovrei capire come farlo in quel modo lì, a modo tuo, sarà quasi impossibile, ma per adesso sono contento lo stesso. Forse è meglio che non ci provo nemmeno a imparare a farlo in quel modo.

Comunque ho vinto la nostra scommessa di arrivare in fondo senza perdere nemmeno un waypoint.

I momenti più belli? Tutti, ma se devo scegliere quando eravamo a dormire in mezzo alle dune nella tappa lunga, penso sia piaciuta tanto anche a te.

… si, sono d’accordo, il momento in cui abbiamo tribolato di più è stato il primo giorno nei 150 km di rocce del vulcano, lo sai che a me, come a te i sassi mi piacciono poco, meglio la sabbia tipo quella di quando andavamo a girare a Riola.

Infatti lo so che alla Parigi Dakar non partivate così a freddo, in Europa vi scaldavate appena, qua invece subito dura. Però qua non abbiamo trovato i posti belli e maledetti della Mauritania. Sarebbe bella da rifare in moto.

Quando torniamo ci pensiamo un po’ con le donne di casa, intanto ci meritiamo una bella pizza come piace a te!

Grazie babbo per avermi portato alla Dakar “.