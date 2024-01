Maurizio Bottalico e Motozoo insieme all’Europeo Salita ed al Manx

Motozoo Me Air Racing allarga i propri orizzonti. La squadra di Fabio Uccelli in questi giorni è impegnata nei primi test stagionali in vista del Mondiale Supersport con MV Agusta e Federico Caricasulo ma nel contempo ufficializza la partecipazione al Campionato Europeo Salita ed al al Manx Grand Prix. Anche nelle corse su strada potrà contare su un top rider: Maurizio Bottalico.

Il pilota napoletano, ormai sammarinese d’adozione, aveva annunciato il ritiro dalle competizioni invece non smette, anzi. “Avevo deciso si smettere per dei problemi di salute – spiega a Corsedimoto – ma per fortuna sono sotto controllo. Ho ricevuto il nullaosta dei medici quindi vado avanti e con grande entusiasmo. Conosco Fabio Uccelli da tanti anni. Sono molto contento ed entusiasta dell’accordo con Motozoo Me Air Racing. Sarà in primo anno con una struttura messa in piedi assieme a questo grande team quindi motivazioni alle stelle”.

Il suo obiettivo è confermarsi tra i protagonisti del Campionato Europeo della Salita e migliorare le prestazioni della scorsa edizione del Manx Grand Prix. la stagione inizierà il 20e 21 Aprile con il Campionato Europeo Velocità Salita a Landshaang in Austria. Proseguirà con gli altri due appuntamenti continentali l’8 e 9 Giugno a in Germania, a Julbach ed il 27e 28 Luglio a Spoleto. Dal 18 al 26 agosto ci sarà il Manx Grand Prix.

Il Team Manager di Motozoo Me Air Racing Fabio Uccelli è entusiasta “Siamo veramente felici di poter mettere a disposizione la nostra moto a Maurizio Bottalico, un pilota di livello assoluto. Il Manx Grand Prix sull’Isola di Man è un evento pazzesco ed incredibile ma siamo contentissimi di essere presenti anche nell’ Europeo della salita. Sarà la prima esperienza di Motozoo Me Air Racing nelle Road Races e siamo davvero entusiasti per questa nuova avventura”.