Honda sta tornando ad essere una delle moto più gettonate del Mondiale Endurance. Parlando della sola top class EWC, oltre a F.C.C. TSR Honda France (ritenuto ufficiale da parte della casa madre), si sono uniti alla causa-Honda nell’ultimo biennio Viltais Racing e Wojcik, entrambe lasciando a Yamaha. Per la stagione 2024, tuttavia, un’altra realtà correrà con una CBR 1000RR-R, nello specifico (come anticipato su queste pagine lo scorso 30 dicembre) il Tati Team Beringer Racing.

DA KAWASAKI A HONDA NELL’ENDURANCE

Rispetto a Viltais e Wojcik, per certi versi questo è un cambio di marca ancor più clamoroso. La compagine di Patrick Enjolras ha infatti sempre corso con Kawasaki, aggiudicandosi nel recente passato persino la Coppa del Mondo Endurance di classe Superstock. Il passaggio alla top class EWC ha portato buoni risultati nell’ultimo periodo, in primis il secondo posto alla 24 ore di Spa Francorchamps nel 2022.

PILOTI DI VERTICE PER IL TATI TEAM

Il Tati Team, che ha sempre schierato Kawasaki competitive con propulsori preparati da Akira, per il 2024 cercherà di difendersi nelle posizioni di vertice con una Honda CBR 1000RR-R e piloti di assoluto valore. Accanto al riconfermato Hugo Clere correranno infatti Randy Krummenacher e Corentin Perolari. Il Campione del Mondo Supersport 2019 ha già corso con Tati Kawasaki al Bol d’Or 2023, mentre Perolari è reduce da un biennio vissuto in Moto Ain Yamaha.

ESORDIO CON HONDA NELL’ENDURANCE A LE MANS

Nelle prossime settimane il Tati Team Beringer Racing svolgerà i primi test con la Fireblade numero 4 in previsione del debutto in gara previsto a Le Mans, con la 24 ore in agenda nel weekend del 20-21 aprile prossimi. Confermata inoltre per la squadra della famiglia Enjolras la partnership con Beringer Brakes che resterà title sponsor anche per la stagione 2024 del Mondiale Endurance FIM EWC.