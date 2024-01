Ohvale Cup, il nuovo progetto prende forma: calendario e primi dettagli

Lo scorso dicembre è stata annunciata la nascita della Ohvale Cup, nuovo campionato sotto l’egida Federazione Motociclistica Italiana e in collaborazione con EMG eventi. Ora conosciamo qualche dettaglio in più, a partire dal calendario della stagione inaugurale. Il nuovo progetto monomarca Ohvale è un campionato promozionale rivolto a tutti i possessori Ohvale, giovani o adulti, che vogliono vivere il weekend di gara all’insegna del divertimento oltre che della professionalità che contraddistingue da sempre il marchio trevigiano.

Ohvale Cup, il calendario

14 Aprile – Circuito il Sagittario – Latina

16 Giugno – Circuito Internazionale d’Abruzzo – Ortona (CH)

14 Luglio – Autodromo Gianni De Luca – Airola (BN)

12-13 Ottobre – Autodromo del Levante – Binetto (BA)

Un’esperienza completa e unica per i piloti, che nei 4 weekend di gara avranno l’opportunità di sfidarsi sia in kartodromi che in motodromi.

Ohvale Cup, i primi dettagli

I regolamenti dell’Ohvale Cup saranno pubblicati a breve, ma dal punto di vista sportivo si sa già che si utilizzeranno le licenze FMI a partire da € 60 e verranno ammesse tutte le classi. Dal punto di vista tecnico, si gareggerà con moto di serie come sempre nei campionati monomarca Ohvale. Il costo per tutto il campionato sarà di € 500,00 e incluso nel prezzo d’iscrizione è previsto un treno di gomme Pirelli.

Per i vincitori di campionato sarà prevista l’iscrizione gratuita al campionato CIV Junior 2025. Novità assoluta, i migliori piloti durante il campionato avranno in omaggio l’iscrizione wild card all’interno del CIV Junior 2024. A testimonianza del fatto che Ohvale Cup vuole essere un campionato propedeutico al CIV Junior FMI per i giovani piloti e alla Coppa Italia Junior per gli adulti.

Come iscriversi

Dimostra fin da subito il tuo interesse alla partecipazione: compila il modulo a questo link e verrete ricontattati per ogni dettaglio. È altrimenti possibile scrivere una mail a [email protected] per ricevere maggiori informazioni.