Metzeler ROADTEC 02, l’innovativo pneumatico debutta al Motor Bike Expo

Un nuovo prodotto “Super-Sport Touring”, la cui tecnologia è un Disegno Battistrada Adattivo che adegua il comportamento del pneumatico da Sport-Touring a Supersport. Questa è la grande novità del Metzeler ROADTEC 02, con posteriori bi-mescola e mescole su base 100% silica, progettato per offrire alte prestazioni e piacere di guida in diverse condizioni operative. L’innovativo pneumatico farà il suo debutto ufficiale in occasione di MBE Motor Bike Expo, in programma dal 19 al 21 gennaio a Verona. Sarà tra i protagonisti dell’area espositiva Metzeler allestita nello stand 19 del padiglione 4.

Da ora disponibile al pubblico

Il nuovo pneumatico Metzeler ROADTEC 02 introduce una nuova tecnologia che consente di avere in un solo pneumatico il comportamento di due diversi. Il Disegno Battistrada Adattivo, infatti, adegua la geometria degli incavi in base allo stile di guida del motociclista, variando così la superficie di contatto e di conseguenza il comportamento della copertura, da Sport-Touring a Supersport. Quasi una nuova categoria di pneumatico, il “Super-Sport Touring”, che consente un ampio range di prestazioni in funzione dello stile di guida.

Adatto a diversi stili di guida

Quando il motociclista ha uno stile di guida turistico, o in condizioni di bagnato, i lunghi incavi del disegno favoriscono l’evacuazione dell’acqua e la corretta mobilità della mescola della fascia battistrada, contribuendo ad offrire un riscaldamento rapido, comfort e grip. In altre parole, le doti e il comportamento tipici di un pneumatico Sport-Touring.

Quando invece si predilige uno stile di guida più sportivo, in condizioni di asciutto, trasferimenti di carico e spinte laterali maggiori provocano la chiusura di una parte degli intagli, aumentando così la compattezza e la stabilità della fascia battistrada. Questo permette di sfruttare al massimo le doti di grip della mescola, migliorando la precisione di guida e modificando il comportamento del pneumatico, che si avvicina a quello di un supersportivo.

Metzeler ROADTEC 02, le immagini

Pneumatici anteriori e posteriori sono stati progettati con il medesimo disegno battistrada per garantire lo stesso comportamento adattivo su entrambi gli assi.

Ecco come si presentano gli pneumatici anteriori.

Queste invece sono le facce degli pneumatici posteriori.

Metzeler ROADTEC 02, alcuni dettagli

In questa tabella sono riportate tutte le misure.

Il disegno battistrada del nuovo pneumatico Metzeler ROADTEC 02, rispetto al suo predecessore ROADTEC 01 SE, aumenta il rapporto pieni/vuoti, incrementando l’impronta a terra e rendendolo più uniforme al variare dell’angolo di piega, così da garantire una guida più fluida e precisa. Inoltre, una minore presenza di intagli comporta un numero minore di interruzioni sulla fascia battistrada, a vantaggio del comfort acustico.

I pneumatici posteriori sono bimescola per combinare stabilità alle alte velocità con grip in piega anche su bagnato, grazie alla nuova generazione di mescole su base 100% silica, sia per l’anteriore sia per il posteriore, che ottimizzano il grip chimico su strade bagnate.