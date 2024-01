Superbike-Supersport, dal format al flussometro: ufficiali altre novità

La Superbike Commission ha deciso di adottare alcuni cambiamenti che entreranno in vigore nella stagione 2024. In seguito ad alcune riunioni, i rappresentanti di FIM, Dorna e MSMA hanno fatto delle scelte importanti per il futuro.

Nuovo programma: Superpole WorldSSP, WorldSSP300 e WorldWCR anticipate

Le qualifiche delle categorie Supersport, Supersport 300 e della nuova classe WorldWCR saranno spostate al venerdì pomeriggio. Questi campionati avranno una singola sessione di prove libere al mattino e un warmup di 10 minuti sabato mattina, prima delle gare previste per quella giornata.

Per quanto riguarda la Superbike, le Prove Libere 3 dureranno 20 minuti invece di 30 e il Warm Up della domenica 10 minuti invece di 15.

Aggiornamento griglia per Gara 2

Le prime 9 posizioni della griglia di Gara 2 delle classi WorldSSP, WorldSSP300 e WorldWCR si baseranno sui migliori tempi registrati dai piloti in Gara 1.

Esenzioni per età: opportunità per i migliori Under 18

Prevista un’esenzione alle regole sull’età minima per i primi tre dell’ultimo Campionato Mondiale Supersport 300, per i primi tre del Campionato Europeo Moto2 e per i primi tre dell’ultimo Campionato Europeo Stock di competere nel Mondiale Supersport 2024. I piloti che hanno dimostrato capacità ed esperienza potranno beneficiare di questa esenzione.

Violazioni nell’assegnazione del motore: nuova penalità

In caso di violazione nell’assegnazione del motore (prima della gara), il pilota partirà nelle due gare successive (in Superbike Gara 1 e Gara 2, esclusa la Superpole Race) dal fondo della griglia e riceverà due long lap penalty. In precedenza il pilota doveva partire dall’uscita della pit lane dopo che si era accesa la luce verde.

Componenti telaio: aggiornamenti WorldSSP

In Supersport kit racing sarà reso disponibile da tutti i produttori e limitato a un solo kit racing omologato per stagione di gare. Il kit racing può essere composto da altre parti OEM o da parti specifiche, questo spetterà alla decisione di ciascun produttore. È stato fissato un limite di prezzo di 1000€ (tutte le parti insieme). Ciò coprirà il seguente elenco delle parti del telaio:

Triplo morsetto superiore e inferiore

Cannotto sterzo (comprensivo di cuscinetti e relative sedi cuscinetti)

Tiranteria sospensione posteriore senza forcellone

Inoltre, i punti di attacco della sospensione posteriore sul telaio e sul forcellone non devono cambiare per evitare eventuali modifiche al telaio e al forcellone.

Superbike, controllo flusso carburante

Nel 2024 le moto della Superbike avranno un serbatoio da massimo 21 litri e dal 2025 sarà obbligatorio utilizzare un sistema di controllo del flusso del carburante. Nel 2024 due moto di ciascun produttore dovranno montare un flussometro e registrare i dati sia durante le prove sia durante le gare per convalidare il concetto e definire il valore per il 2025. La FIM introdurrà di conseguenza tutte le informazioni correlate nell’elenco delle parti idonee alla competizione del 2024. La prossima sarà una stagione di test al fine di raccogliere dati dai sensori FFM per l’analisi/valutazione per una potenziale implementazione ufficiale a partire dal 2025.

Carburante sostenibile in Superbike e Supersport

La commissione Superbike ha confermato l’introduzione del carburante sostenibile per le categorie WorldSBK e WorldSSP a partire dal 2024, con un minimo di carburante sostenibile del 40%. Questo carburante E40 deve essere conferme alle specifiche adottate di recente in MotoGP.

Campionato a squadre: obbligo di licenza dal 2024

Accanto al campionato per piloti, è stato introdotto un “campionato squadre”. Di conseguenza è stata creata una licenza per i team di tutte le classi. Le scelta di ottenere tale licenza spetta alla squadra, che non è obbligata a ottenerla per partecipare al campionato. Ma in assenza di essa, la team non otterrà punti.

Notifica delle decisioni: nuova applicazione

Nel 2024 verrà utilizzata un’applicazione specifica usata dalla FIM in vari Campionati FIM (incluso MotoGP™). Tale Applicazione consentirà non solo di notificare una decisione, ma anche di renderla pubblica e conferirà pure valore legale (nell’ambito delle notifiche e conseguenti termini per i ricorsi).

