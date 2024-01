Moto2, il team Marc VDS pronto a ruggire con Arbolino e Salac

Tony Arbolino e Filip Salac saranno grandi protagonisti del Mondiale Moto2 2024? È certamente l’obiettivo principale del Elf Marc VDS Racing Team, che ha inaugurato il periodo di presentazioni per la nuova stagione iridata del Motomondiale. Nella bella cornice del Château de Modave, storico castello situato nella provincia di Liegi, in Belgio, si è svolto l’evento della squadra di Marc van der Straten. In parallelo anche l’avvio della sfida WorldSBK con Sam Lowes, qui i dettagli.

Arbolino e Salac pronti ad emergere

Il pilota milanese riproverà a ripartire da quanto fatto ad inizio 2023, stavolta però cercando di evitare il clamoroso cambio di marcia che l’ha allontanato troppo presto dalla lotta mondiale. Può essere un serio aspirante all’iride Moto2? Accanto a lui il capotecnico Lucio Nicastro, i meccanici Aleix Piñol e Ben Doe, più Miguel Angel Arias che si occuperà dei dati. Accanto ad Arbolino arriva Filip Salac, che ha una bella occasione per il prossimo biennio in Moto2 (ricordiamo, l’accordo è per il 2024 ed il 2025). Il 22enne ceco potrà contare sull’esperienza del capotecnico Gilles Bigot, sul telemetrico Adria Perez, sui meccanici Steven Bradley e Anthony Couturier. Team completato da Ignacio Lorenzana, che si occuperà di gomme e benzina per entrambi i piloti.

Obiettivi ambiziosi in Moto2

“Il mio solo obiettivo è ripagarli con un bel regalo: lottare per il titolo dalla prima all’ultima gara.” Tony Arbolino non nasconde l’ovvio programma per la nuova stagione mondiale. Si tratterà per lui della quarta stagione in Moto2, la terza sempre con Marc VDS, e chiaramente si punta molto in alto. Da osservare anche come si comporteranno le gomme Pirelli, marchio da quest’anno subentrato a Dunlop. “Cambierà abbastanza le dinamiche in gara” è il pensiero di Arbolino. “Servirà un approccio diverso, ma sono pronto per la sfida.” Non meno carico Filip Salac, determinato a lottare costantemente per i piazzamenti importanti in Moto2 con questi nuovi colori. “L’obiettivo è la top 5 in ogni weekend, lottare per il podio e vincere qualche gara” ha infatti sottolineato. Tenendo d’occhio anche il nuovo compagno di box: “Tony ha talento ed è veloce. Sono sicuro che condividere il box con lui mi aiuterà solo a migliorare.”