Triumph raddoppia. Quest’anno la casa motociclistica inglese sarà presente nel Mondiale Supersport con due team e quattro piloti. Oltre al team PTR con Tom Booth-Amos e Ondrej Vostatek, ci sarà WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph con Jorge Navarro e John Mcphee. Il team della Repubblica Ceca debutterà nella classe cadetta dopo anni ai massimi livelli nel Mondiale Supersport 300. Nella scorsa stagione ha schierato Pet Svoboda che tra l’altro ha vinto due gare. La squadra continuerà nell’entry level con Kawasaki ma per la categoria superiore ha scelto Triumph.

Il WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph si presenta come un realtà solida, diretta dal team manager olandese Rob Vennegoor. Ha scelto due piloti importanti e le ambizioni sono quindi notevoli.

L’inglese John Mcphee, lo ricordiamo, ha all’attivo oltre dieci stagioni e 180 gare nel Mondiale Moto3 con 16 podi di cui quattro vittorie. L’anno scorso ha debuttato in Supersport con la Kawasaki di Vince64. Ha iniziato il campionato con il terzo posto in gara-1 in Australia, in una corsa particolare, caratterizzata dalla pioggia e dagli incidenti. Poi non è più riuscito a ripetersi ed ha rescisso il contratto. Ha partecipato poi ad alcune gare in sostituzione di Oliver Bayliss con il Team D34G terminando la stagione al sedicesimo posto in classifica finale, poco per un pilota che solo nel 2022 era regolarmente nella top 10 del Motomondiale ed aveva pure vinto in Malesia.

Il 2023 di Jorge Navarro era stato decisamente migliore. Anche lo spagnolo, così come Jorge Navarro, aveva alle spalle una lunga carriera nel motomondiale ma ha debuttato in Supersport con Ten Kate, Campione del Mondo in carica. Non è riuscito ad esprimersi sui livelli del suo compagno di squadra Stefano Manzi che tra l’altro aveva più esperienza in quella categoria, tuttavia ha centrato la top 10 in quasi tutte le gare, diverse volte si è classificato tra i primi sei ed è salito sul terzo gradino del podio a Portimao. Jorge Navarro ha terminato il Mondiale Supersport al settimo posto.

Sulla carta WRP Wepol Racing ha una tra le coppie di piloti più forti di tutto il campionato. Triumph è certamente una moto da tenere d’occhio