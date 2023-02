Supersport, John McPhee che sorpresa: pronti, partenza… podio!

Il nome che non ti aspetti. John McPhee è infatti una delle grandi sorprese di Gara 1 a Phillip Island. Una corsa segnata da incidenti, pioggia a tratti, due partenze (qui la cronaca). Una situazione rocambolesca di cui il pilota scozzese, 20° ed ultimo in griglia, riesce ad approfittare al massimo, prendendosi un incredibile risultato. Il terzo gradino quindi è per questo debuttante assoluto, appena arrivato in Supersport dopo un decennio in Moto3. Con i colori dell’altrettanto esordiente Team Vince64 by Puccetti, che si prende già la prima grande soddisfazione.

“Ad essere onesto non mi sentivo sufficientemente preparato per questa gara” è il primo commento di un John McPhee incredulo e felice al parco chiuso. “Era la prima volta con questa moto, con cui ho girato poco, e nei primi giri infatti non mi sentivo così a mio agio.” Ma la fortuna è arrivata con il meteo instabile ed una corsa ricca di colpi di scena, situazione che gli ha permesso di prendersi un podio ricco di significati. Come detto, McPhee era un veterano della Moto3, un capitolo chiuso per limiti d’età. Ora si è aperta una nuova storia e non poteva esserci miglior iniezione di fiducia.

“Sono felice di essere riuscito a mostrare quello che posso fare.” Il #17 scozzese non dimentica i ragazzi della sua squadra, il Team Vince64 guidato da Vincenzo Scandizzo, in collaborazione con Manuel Puccetti. “Non potrei essere più grato a tutto questo gruppo di persone” ha sottolineato McPhee. La collaborazione è davvero partita col piede giusto. L’esperienza Moto3 si è chiusa con un ritorno alla vittoria nella sua penultima gara, ora il 28enne di Oban inizia col sorriso l’avventura Supersport. Chissà se arriveranno altre sorprese per la seconda gara di domani.

Foto: Vince64