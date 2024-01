SLP BMW raddoppia con Gianluca Sconza nel CIV Superbike 2024

Ad appena 24 ore di distanza dall’annuncio riguardante la promozione di Alessandro Arcangeli, il team SLP Squadra Corse ha reso noto anche il nome del proprio secondo pilota per il CIV Superbike 2024. La formazione milanese dei fratelli Gabriele Teodoro e Mario Pierni ha infatti deciso di allestire una seconda M 1000 RR affidandola a Gianluca Sconza. Prossimo ad affrontare la terza stagione nella Superbike tricolore, il classe 2003 originario di Battipaglia guiderà una BMW dopo le pregresse esperienze con Yamaha e Honda.

Nuova sfida nel CIV Superbike per Gianluca Sconza

Gianluca Sconza ha voluto fortemente questo accordo. Il motivo? Molto semplice, lasciarsi alle spalle una tormentata stagione 2023. Inizialmente avrebbe dovuto correre sotto le insegne Faieta Motors by Speed Action Yamaha, struttura che lo aveva fatto debuttare nel CIV Superbike l’anno precedente, prima che il progetto naufragasse alla vigilia della Racing Night di Misano per motivi non meglio precisati. Rientrato in pista nei conclusivi due round con DMR Racing Honda, al posto dell’infortunato Agostino Santoro, non ha tuttavia trovato la quadra in sella alla CBR 1000 RR-R attestandosi per lo più nei bassifondi della classifica.

Secondo pilota SLP Squadra Corse

La voglia di ritrovare la serenità e il piacere di correre hanno spinto l’ex Mondiale e CIV Supersport a voltare pagina per il 2024, sposando la causa SLP Squadra Corse. Insieme al riconfermato Alessandro Arcangeli andrà a formare una coppia giovane ed allo stesso tempo agguerrita. Entrambi con tanta voglia di dimostrare il proprio, reale, potenziale sulle 1000cc. Con 21 partenze all’attivo e un quarto posto in Gara 2 a Vallelunga 2023 quale miglior piazzamento, Gianluca Sconza proverà inoltre a coronare il sogno di centrare il primo podio della carriera nel CIV Superbike.

Il curioso precedente con BMW

Curiosità: per Gianluca Sconza non si tratterà di un esordio assoluto in sella alla BMW M 1000 RR. Il giovane salentino aveva già saggiato la quattro cilindri di Monaco di Baviera lo scorso mese di luglio in una gara-spot nel National Trophy 1000 in occasione del round di Misano 2, grazie ad un accordo last minute siglato con il team Pistard Racing il giovedì mattina del week-end di gara (!) in seguito alla convulsa quanto improvvisa defezione del team Faieta Motors by Speed Action (QUI la storia).