Alessandro Arcangeli e SLP BMW, rinnovo e passaggio nel CIV Superbike

Il CIV Superbike accoglie un nuovo binomio sullo schieramento di partenza della stagione 2024. Il team SLP Squadra Corse ed Alessandro Arcangeli, protagonisti di una seconda metà di 2023 in crescendo nel National Trophy 1000, saranno attesi al via con la disponibilità di una BMW M 1000 RR. Per il giovane motociclista riminese una grossa chance di carriera dopo un ultimo biennio alquanto travagliato.

Alessandro Arcangeli promosso al CIV Superbike

Per questa importante sfida si darà seguito al percorso incominciato nei mesi precedenti. Attraverso un accordo siglato in corso d’opera, Alessandro Arcangeli ha preso parte in sella alla “vecchia” BMW M 1000 RR di SLP Squadra Corse ai conclusivi quattro round del National Trophy 1000 2023, inserendosi subito nella lotta per le posizioni che contano malgrado una prolungata astinenza da gare. Come testimoniato dal podio conseguito lo scorso mese di settembre al Mugello. Un risultato che, per certi versi, ha sancito la rinascita sportiva del ventunenne.

Periodo tormentato

Proprio così. Dalla conquista del titolo nel Trofeo Aprilia RS 660 2021, l’ex CIV Supersport 300 e Supersport ne ha vissute un po’ di tutti i colori. Un brutto infortunio rimediato (ironia della sorte) al Mugello nel mese di luglio 2022 in un week-end di gara della Coppa Italia Velocità, la lunga degenza e le successive difficoltà di reperire una sella per la prima parte del 2023 lo hanno tenuto lontano dai circuiti di fatto per un intero anno. Senza tuttavia andare ad intaccare le sue qualità di guida.

Soglia di sbarramento nel National Trophy

Come si suol dire: “la manetta è inversamente proporzionale al tempo trascorso”. A suon di prestazioni convincenti si è garantito la riconferma in SLP Squadra Corse e, non da meno, la promozione nel CIV Superbike in vista della stagione 2024. Letteralmente. Considerando la soglia di sbarramento cronometrica imposta dal Motoclub Spoleto per la prossima edizione del National Trophy, Alessandro Arcangeli non avrebbe potuto iscriversi per il personale best lap inferiore al muro del 1’37 (nello specifico di 1’36″773) siglato lo scorso mese di luglio nel round di Misano.

