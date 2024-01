MotoGP, Luca Marini: “Io e Honda abbiamo un sogno da realizzare”

Quando Marc Marquez ha deciso di passare al team Gresini, Luca Marini ha deciso di proporsi alla Honda per iniziare un nuovo progetto. Qualcuno è stupito della scelta di lasciare una Ducati competitiva per salire su una RC213V dalle tante incognite, però lui ha voluto fortemente questa opportunità nella squadra ufficiale HRC e ha anche ottenuto un contratto biennale. È convinto di poter dare un grande contributo alla rinascita della casa giapponese in MotoGP.

MotoGP, Luca Marini punta in alto con Honda

Il 26enne marchigiano sta vivendo diversamente la pre-stagione 2024 e ne ha parlato a Sky Sport MotoGP: “Sì, la vivo diversamente e mi piace molto questa sensazione. Molto bello fare parte della famiglia Honda. Abbiamo un sogno insieme e cercheremo di raggiungerlo nel tempo più breve possibile. Stiamo lavorando tantissimo. Anche in inverno sono rimasto in contatto con la mia squadra e i giapponesi per cercare di lavorare su ogni dettaglio della moto e arrivare più pronti possibile in Malesia“.

Marini è molto determinato per questa nuova esperienza e non vede l’ora di risalire sulla RC213V a Sepang: “Sono sicuro che avremo tante cose da provare. Due giorni in più di shakedown saranno molto utili per me, mi devo adattare alla moto e conoscerla meglio. Correre un solo giorno a Valencia è troppo poco“.

Il nuovo pilota del team Repsol Honda sarà in azione già dallo shakedown di inizio febbraio assieme ai collaudatori. Questo per effetto delle nuove concessioni che permettono a Honda e Yamaha di avere più giorni in pista per testare e recuperare il gap su Ducati. Il confronto con tutti gli altri ci sarà dal 6 all’8 febbraio. In attesa di girare di nuovo con la RC213V, Luca ha vinto l’Americana e la gara a coppie (con Valentino Rossi) della 100 km dei Campioni al Ranch di Tavullia. Si sta preparando bene per una stagione molto importante. Assieme ad HRC vuole stare davanti e farà ogni sforzo per coronare anche un sogno importante: vincere in MotoGP. Finora è “solo” salito sul podio, ma non sul gradino più alto.

Foto: Instagram