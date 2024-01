Jorge Prado che colpo, l’iridato MXGP brilla in AMA Supercross

Appena il secondo round in AMA Supercross, ma Jorge Prado ha già lasciato la sua firma. L’iridato MXGP si sta “scaldando” con una sfida inedita, ovvero qualche round nel campionato a stelle e strisce (qui i dettagli). Senza dubbio con successo: il campione spagnolo infatti già ruggisce, suo il successo nella prima gara della 450SX nel secondo evento stagionale disputato a San Francisco! In un weekend piuttosto fangoso, condizione a lui non proprio congeniale, ecco la prima rivalsa, a cui seguono un 7° posto in Main Event ed un 9° posto overall. Risultati di tutto rispetto: Prado si è già preso la sua piccola soddisfazione in un campionato che ha appena conosciuto. Un trionfo di manche non da poco, una carica in più in vista della difesa dello storico iride MXGP conquistato nel 2023.

Jorge Prado, il commento

“Secondo round fatto e ne sono davvero felice” è il commento soddisfatto di Jorge Prado. “Mi sembra quasi di essermi adattato al formato già lo scorso weekend: già un bel passo per me, visto che devo imparare un nuovo tracciato in 8-9 giri.” Stavolta però il ruggito dell’alfiere Troy Lee Designs/Red Bull/GASGAS Factory Racing Team in Heat Race, la prima manche del weekend di gare. “Sono partito bene, sono riuscito a fare bene fin dai primi giri e sono riuscito ad ottenere la mia prima vittoria! Non sono uno specialista del fango, sono stato molto contento. Nel Main Event poi il cancelletto si abbassato velocemente e sono partito piuttosto male, ma sono riuscito poi a risalire. Volevo solo rimanere in sella, era l’obiettivo, quindi sono felice del 7° posto.”

Foto: Align Media