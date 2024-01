Arrivano altre novità per il Dunlop CIV 2024. Il Team Rosso e Nero ha annunciato l’ingaggio di Francesco Prioli, romagnolo classe 2002, che proprio oggi festeggia il suo compleanno. Quale regalo migliore che la conferma ufficiale riguardante il suo futuro: in questo 2024 il pesarese è il primo “ragazzo veloce” confermato nella squadra guidata dal team manager Roberto Adami. Una nuova ed interessante sfida dopo un anno in National Trophy 600, ottenendo buoni risultati. Non mancano le novità: in primis la Yamaha R6 del Team Rosso e Nero, a seguire anche le gomme Dunlop, marchio che diventa fornitore unico in questa nuova stagione del CIV. I test di marzo quindi saranno molto importanti per iniziare il processo di adattamento alla nuova categoria.

Prioli alla sfida CIV 600

“Per me sarà un anno di totale cambiamento” è il primo commento di Francesco Prioli. “Nuova squadra, nuova moto e nuovo campionato. Sono davvero felice di correre con Team Rosso e Nero, la motivazione è molto alta e mi sento carico. Non vedo l’ora di scendere in pista per i primi test, sono davvero curioso di salire in sella alla Yamaha. Èz una moto che mi ha sempre incuriosito, in più la squadra lavora sempre al top, lo dimostrano i risultati passati. Per me sarà un piacere lavorare con loro, soprattutto per crescere e migliorare. Nel frattempo sto lavorando duramente per arrivare nella miglior condizione possibile alla prima gara. Sarà una stagione difficile, ma allo stesso tempo non vedo l’ora di confrontarmi con il livello della Supersport.”

Obiettivo top 10

“Sono molto contento di accogliere Francesco nel nostro Team” ha poi aggiunto il team manager Roberto Adami. “È un pilota giovane che si affaccia per la prima volta al CIV, visto che l’anno scorso ha partecipato al National Trophy. Siamo consapevoli che non sarà semplice, per lui sarà tutto nuovo e tutto da scoprire. È un bel salto tra National e CIV, il livello è alto e l’impegno sarà maggiore: dovrà abituarsi alle due gare più lunghe da disputare nel weekend. Con il fatto che conosce già le gomme Dunlop sono convinto che potrà essere competitivo. L’obiettivo è quello di essere in top 10 e cercare di migliorare, con l’ambizione di puntare alla top 5. Abbiamo lavorato molto sulla moto e abbiamo fatto uno step ulteriore grazie a Fabio Galbusera. Noi ce la metteremo tutta come sempre e siamo pronti per supportare e dare il meglio a Francesco. Infine ci tenevo a ringraziare tutti i nostri sponsor che anche per questo 2024 ci sostengono e ci aiutano ad essere sempre competitivi.”