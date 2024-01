Mirko Gennai all’assalto del Mondiale Supersport 300: primo test con Kawasaki

Lasciandosi alle spalle la miglior annata della carriera dall’esordio nel Mondiale Supersport 300, come risaputo il 2024 riserva a Mirko Gennai il passaggio al team MTM Kawasaki. Con una nuova veste e il supporto previsto della filiale europea della casa di Akashi, il motociclista fiorentino punterà al titolo iridato dopo il terzo posto in campionato della passata stagione. La marcia di avvicinamento a questa ambiziosa sfida è già iniziata nel corso di questo fine settimana, proponendo all’ex CIV PreMoto3 la prima uscita in sella alla Ninja 400.

Primo test di Mirko Gennai con Kawasaki

Per questo shakedown sono state individuate le tre giornate di test (da sabato 13 a lunedì 15 gennaio) organizzate da Promo Racing presso l’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão. Nel medesimo tracciato che lo ha visto conquistare 3 dei suoi 4 successi nel Mondiale Supersport 300, Mirko Gennai sta girando con una Kawasaki 400 da allenamento vestita con i classici colori del pluridecorato team MTM (lime green più bianco). Un’uscita utile per iniziare a scoprire peculiarità e carattere della Ninja, dalle differenti caratteristiche rispetto alla Yamaha R3 guidata nel quinquennio 2019-23.

Assalto al Mondiale Supersport 300

Un piccolo assaggio in attesa della configurazione definitiva con cui inseguirà il bersaglio grosso. D’altronde, in una nostra intervista lo stesso Mirko Gennai aveva manifestato tutta l’amarezza per il sogno sfumato, malgrado non rientrasse nel novero dei favoriti alla vigilia della stagione 2023. Quest’anno andrà diversamente: il classe 2003 sarà uno degli osservati speciali e, facendo affidamento sul pacchetto moto-team campione in carica, il suo unico obiettivo non potrà che essere il titolo…

Portimão presa d’assalto

Oltre a Mirko Gennai, queste tre giorni di prove sta registrando l’adesione di numerosi piloti. Molti dei quali impegnati con delle Panigale V4 R di serie e anche di un certo spessore e blasone. Questo il caso di Michele Pirro, Nicolò Bulega, Andrea Iannone, Matteo Ferrari, Lorenzo Baldassarri e Yari Montella, soltanto per citarne alcuni. Chissà che in queste ore non possa fare capolino in Algarve anche un “certo” Marc Marquez…