Gli assi della Superbike come i pugili prima di salire sul ring. Ogni giovedi verranno accuratamente pesati, per stabilire l’entità della zavorra che dovranno adottare. Il valore quindi non sarà fisso, ma cambierà ogni round in base al peso corporeo dei piloti. Un problema aggiuntivo per i team dei “pesi leggeri”, in particolare la Ducati del campione del Mondo Alvaro Bautista. Non saranno sufficienti calcoli e test dinamici prima del via Mondiale, ma servirà un’attività continua per stabilire come minimizzare il problema dislocando la massa aggiuntiva più vicino possibile al baricentro del viecolo. Un rompicato per i tecnici, un motivo d’interesse in più per noi appassionati.

Ecco come funziona

Il regolamento tecnico 2024 non è stato ancora pubblicato dalla Federmoto Internazionale. L’ottobre scorso venne comunicato che il peso combinato e il valore dei regimi massimi di rotazione motore sarebbero stati stabiliti da DWO (Dorna), FIM (Federazione Internazionale e MSMA (Costruttori). Però qualcosa è trapelato: il peso ideale di 80 chili è confermato. Specifichiamo che si tratta della somma fra peso del pilota ed equipaggiamento da gara: tuta, casco, stivali, guanti, dotazioni di sicurezza. La zavorra verrà definita sul 50% del delta fra 80 chili e il peso effettivo. Bautista nel 2023 pesava, vestito da gara, 68 chili. Quindi differenza 12 chili, zavorra 6 chili.

Bautista all’ingrasso

Ma saranno di meno, perchè Alvarito ha fatto sapere che avrebbe rimodulato la preparazione fisica in modo da aumentare la massa muscolare. Ovviamente un pilota così minuto non potrà diventare un body builder, ma un paio di chili li potrebbe mettere su. Nel caso la zavorra scenderebbe a 5 chili. E’ comunque un fardello di enorme entità su un veicolo da corsa. Può influenzare la maneggevolezza, gli spazi di frenata, il consumo di gomme.

La pesata del giovedi

Siccome durante la stagione i piloti potrebbero essere soggetti a variazioni di peso, il giovedi prima di ciascuno dei dodici round verranno sottoposti a controllo. I pugili vanno al peso più leggeri che possono, per rientrare nei limiti di ogni specifica categoria. Giorni prima mangiano pochissimo e fanno in modo di sottoporsi al controllo con meno liquidi addosso che si può. E’ ipotizzabile che i piloti mingherlini faranno esattamente il contrario dei pugili, cioè arriveranno alla bilancia più “pesanti” che potranno. Il delta fra il dato acquisito dai commissari e gli 80 chili ideali determineranno l’entità della zavorra. Sarà auspicabile che la FIM comunichi ogni volta i risultati del controllo, in modo da avere un’idea esatta. Ricordiamo che il peso limite della moto Superbike resterà invariato: 168 chili.

E i giri motore?

Dovremo aspettare la tabella ufficiale. La Ducati però dovrebbe riacquistare 500 giri tornando alla soglia dei 16.100 rpm, il limitatore d’inizio Mondiale ’23. Nel corso di stagione la Panigale V4 R aveva subito due tagli da 250 giri ciascuno, scendendo a 15.600 nei round conclusivi. Senza nessun impatto rilevante sulle prestazioni dei piloti in rosso, per la verità, a cominciare dallo stesso Bautista. Il bonus di +500 giri è stata la contropartita ottenuta in cambio dell’accettazione della nuova norma sul peso combinato: le regole tecniche in Superbike sono frutto di continui negoziati fra Case, Federmoto e Promoter.

Ma i cambiamenti più importanti saranno altri

La discussione sul peso combinato ha eccitato piloti e appassionati, così come tiene banco la diatriba sui giri motore concessi a ciascuna marca. I cambiamenti che potrebbero cambiare faccia alla Superbike però sono altri. Parliamo della drastica riduzione dei consumi, determinata dall’obbligo di adottare serbatoi da 21 litri invece di 24. Ma soprattutto della possibilità di intervenire radicalmente sul peso di albero motore e volano: 20% in più o in meno rispetto alla fiche di omologazione. Tali modifiche potrebbero avere un impatto ben maggiore rispetto al peso dei piloti e al limite dei giri.