MotoGP, Pablo Nieto: VR46 e il fattore Di Giannantonio

Il team VR46 di Valentino Rossi mette in archivio una splendida stagione MotoGP e si appresta a vivere quella del ’24 consapevole che sarà difficile ripetere certi risultati. Marco Bezzecchi ha chiuso al terzo posto in classifica piloti, forte di tre vittorie e quattro podi in gara. Da quest’anno al suo fianco non ci sarà più Luca Marini, passato in Repsol Honda, bensì il nuovo arrivato Fabio Di Giannantonio, reduce da un finale di campionato soprrendente.

Il team VR46 ci riprova

Il team manager del team Pertamina VR46, Pablo Nieto, tiene i piedi ben saldi a terra e preferisce essere realista in vista del Mondiale che prenderà il via in Qatar dall’8 al 10 marzo. Sarà la terza stagione della squadra in Top Class: “La cosa più difficile da gestire è sempre lo staff, siamo quasi 50 persone e alla fine ognuno ha le sue cose – racconta il manager spagnolo a Motosan -. È la seconda famiglia, se non quasi la prima, perché alla fine passiamo più tempo fuori casa che con la famiglia. Una delle cose fondamentali per me è stata portare persone che già conoscevo. Penso che questa sia stata una delle chiavi per cui la squadra sta lavorando così bene“.

Il team di Valentino Rossi ha sfiorato il sogno iridato con Bezzecchi, in lotta per il titolo fino a poche gare dal termine. Peccato per l’infortunio rimediato al Ranch durante un allenamento, che ha frenato il talentuoso pilota romagnolo. Nonostante il dolore si è messo in viaggio per l’Indonesia e ha centrato il terzo posto nella Sprint, il quinto nella gara domenicale. “Domenica è stato operato e venerdì era in moto. Normalmente passano sempre settimane tra l’operazione e il ritorno in pista. Quel fine settimana è stato un fine settimana atipico, perché avevamo tanta euforia, c’era qualcosa che nessuno si aspettava“.

L’arrivo di ‘Diggia’

Nella prossima stagione MotoGP la squadra diretta da Pablo Nieto riproverà a mettere le mani sullo scettro mondiale. “Sappiamo che eguagliare o migliorare la performance dell’anno scorso sarà molto difficile. Cercheremo di dare il massimo, di migliorare soprattutto dove abbiamo fallito lo scorso anno“. In squadra è arrivato Fabio Di Giannantonio, per la prima volta dal 2014 ad oggi il team di Valentino Rossi apre le porte del box ad un pilota che non fa parte della VR46 Academy. “È un pilota di punta. Lo ha dimostrato nell’ultimo scorcio dello scorso anno, dove ha vinto delle gare e conquistato podi. Il rapporto che abbiamo è incredibile“.

L’alfiere di origine capitolina non entrerà nel gruppo della Academy, ma avrà massimo supporto da parte dell’entourage VR46. “Noi come squadra gli daremo tutto l’aiuto possibile affinché possa allenarsi – conclude Pablo Nieto -. Avrà i suoi giorni di allenamento e tutto questo sarà gestito da noi, per potergli dare una mano, affinché possa avere tutto ciò di cui ha bisogno per potersi allenare“.

