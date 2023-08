Gianluca Sconza era arrivato giovedì scorso a Misano pensando di partecipare alla Racing Night del CIV Superbike invece ha gareggiato nel National Trophy. Il team Faieta Motors by Speed Action non era presente in circuito. Ferroni non ha gareggiato mentre Sconza ha trovato una sistemazione last minute da Pistard. In gara è rimasto coinvolto in una caduta ma almeno ha corso e nelle prove era subito stato piuttosto veloce.

Gianluca Scorza, ci racconti come sono andate le cose?

“Il passato è alle spalle. Non mi va tanto di parlarne di quello è successo con l’altra squadra ma preferisco concentrami sul presente. Dopo quella disavventura siamo riusciti a correre con Pistard nel National Trophy 1000. La BMW per me era una moto nuova, non l’avevo mai guidata era era tanto differente da Yamaha però guidata nel modo giusto può dare molto”.

Continuerai a correre nel National Trophy?

“Al momento abbiamo fatto una gara ma l’intenzione è continuare con loro perché si è creato un certo feeling con la squadra e finire qui il nostro percorso non sarebbe ottimale”.

Il rammarico di lasciare il CIV SBK è forte?

“Le gare ad inizio stagione non erano andate male. Certo, un po’ al di sotto delle aspettattive perchè i problemi all’interno della squadra erano evidenti. Però con i meccanici ed il resto del team abbiamo cercato di dare il massimo e nella gara di Vallelunga siamo riusciti a strappare il quarto posto ed iniziava ad essere una delle posizioni che meritavamo per l’impegno profuso. Il rammarico c’è perchè avremmo voluto portare avanti il lavoro fatto soprattutto con i meccanici. Purtroppo non siamo stati messi nelle condizioni per farlo ed abbiamo dovuto intraprendere una strada differente”.

Programmi per il 2024?

“Per l’anno prossimo c’è un punto interrogativo perché in questo momento dobbiamo concentrarci su cosa fare adesso e finire la stagione al meglio. Ci sono diverse trattative, penso comunque di rimanere nell’ambito CIV”.