Motocross Spagna: Adamo tiene botta, Prado non si ferma più

Andrea Adamo ha cancellato le difficoltà emerse nell’apertura del Mondiale MX2 Motocross in Argentina, infliggendo la prima sconfitta all’olandese Kay de Wolf che sembrava scatenato. Con il perentorio successo in gara 2 del GP Spagna sulla terra rossa di Arromoyomolinos il nostro iridato in carica non ha soltanto accorciato le distanze in classifica, ma è anche tornato a fare la voce grossa, proprio alla vigilia delle due tappe italiane consecutive. La top class del fuoristrada infatti toccherà Riola Sardo il 7 aprile mentre la settimana successiva sarà di scena a Pietramurata, in Trentino.

De Wolf, non mi scappi

Il portacolori Husqavarna in Argentina era stato imbattibile e si era presentato al cancello del GP di Spagna dominando la qualifica del sabato. In gara 1 non ha dato di nuovo scampo sbarazzandosi di un determinato Simon Langerfelder (GasGas) e del belga Lucas Coenen (Husqvarna). Andrea Adamo ha archiviato la prima fatica con un sesto posto. Nella rivincita però il siciliano è salito in cattedra e ha fatto vedere a de Wolf di che pasta è fatto. Il leader Mondiale ha provato a scappare, ma Adamo non si è fatto sorprendere e con un magnifico sorpasso ha rimesso le cose a posto. Nella combinata di giornata Andrea ha concluso terzo, con 40 punti, contro 47 incassati da De Wolf.

Classifica finale GP Spagna MX2

1. Kay de Wolf (NED, HUS), 47 punti; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 42 p.; 3. Andrea Adamo (ITA, KTM), 40 p.; 4. Lucas Coenen (BEL, HUS), 38 p.; 5. Liam Everts (BEL, KTM), 33 p.; 6. Thibault Benistant (FRA, YAM), 30 p.; 7. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 27 p.; 8. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 23 p.; 9. Sacha Coenen (BEL, KTM), 22 p.; 10. Andrea Bonacorsi (ITA, YAM), 22 p

Classifica Mondiale MX2 dopo due GP

1.Kay de Wolf (NED, HUS), 113 points; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 101 p.; 3. Andrea Adamo (ITA, KTM), 82 p.; 4. Lucas Coenen (BEL, HUS), 75 p.; 5. Thibault Benistant (FRA, YAM), 72 p.; 6. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 64 p.; 7. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 59 p.; 8. Sacha Coenen (BEL, KTM), 53 p.; 9. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 52 p.; 10. Rick Elzinga (NED, YAM), 42 p

Jorge Prado inarrestabile

Il campione del Mondo in carica ha sbancato sul tracciato di casa: successo nella gara di qualifica e dominio incontrastato nelle due manche. Ha preceduto due volte Tim Gajser (Honda), mentre al terzo posto si sono alternati Roman Febvre (Kawasaki) e un Jeffrey Herlings (KTM) ancora ben lontano dalla forma migliore. Nonostante i successi a ripetizione, Prado però non è ancora scappato: nel Mondiale Tim Gajser lo continua a tallonare ad appena dieci punti di distanza. Sarà un confronto diretto formidabile.

Classifica finale GP Spagna MXGP

1. Jorge Prado (ESP, GAS), 50 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 44 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 38 p.; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 38 p.; 5. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 29 p.; 6. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 28 p.; 7. Pauls Jonass (LAT, HON), 27 p.; 8. Valentin Guillod (SUI, HON), 24 p.; 9. Kevin Horgmo (NOR, HON), 22 p.; 10. Ben Watson (GBR, BET), 17 p

Classifica Mondiale MXGP dopo due GP

1. Jorge Prado (ESP, GAS), 114 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 104 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 92 p.; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 77 p.; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 73 p.; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 68 p.; 7. Maxime Renaux (FRA, YAM), 63 p.; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 56 p.; 9. Valentin Guillod (SUI, HON), 49 p.; 10. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 49 p.

