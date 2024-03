Il Mondiale Motocross fa tappa sulla terra rossa di Arroyomolinos, nei pressi di Madrid. Sul tracciato di casa Jorge Prado conta di allungare in classifica, e ha messo le cose in chiaro già dalla gara di qualifica, dominata dall’inizio alla fine. Nella MX2 il nostro Andrea Adamo ha concluso al sesto posto, oggi dovrà tirare fuori gli artigli per arginare lo stato di forma dell’olandese Kay de Wolf, leader del campionato e vittorioso anche nella mini sfida 20 minuti più due giri. Ecco dove vedere la diretta streaming delle gare e gli orari delle differite TV.

Adamo sulla difensiva

Il campione del mondo in carica è reduce da una partenza Mondiale in sordina e anche nell’antipasto spagnolo ha evitato rischi, portando a casa il piazzamento (sesto posto) in una gara piena di confronti diretti. L’olandese Kay de Wolf, pupillo Husqvarna, ha tenuto a bada il tedesco Simon Langerfelder, dimostrando di attraversare un momento di forma eccezionale. Oggi servirà l’Adamo dei giorni migliori per provare a ribaltare l’inerzia.

In MXGP invece Jorge Prado non ha dato scampo agli avversari, tenendo a oltre tredici secondi Tim Gajser, al momento il più serio antagonista. Il pilota forse più atteso, l’olandese Jeffrey Herlings, ha chiuso al quarto posto preceduto anche dal francese Maxime Renaux (Yamaha). Sulla terra rossa madrilena è lecito attendersi una sfida bollente, con Prado intenzionato a far impazzire di nuovo il caldissimo pubblico spagnolo.

Classifica gara qualifica MX2

1. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), 24:17.585; 2. Simon Laengenfelder (GER, GASGAS), +0:03.028; 3. Liam Everts (BEL, KTM), +0:13.102; 4. Lucas Coenen (BEL, Husqvarna), +0:17.132; 5. Mikkel Haarup (DEN, Trionfo), +0:20.915; 6. Andrea Adamo (ITA, KTM), +0:23.941; 7. Marc-Antoine Rossi (FRA, GASGAS), +0:26.772; 8. Sacha Coenen (BEL, KTM), +0:29.290; 9. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:38.102; 10. Andrea Bonacorsi (ITA, Yamaha), +0:51.191

Campionato Mondiale MX2 dopo la qualifica

1. Kay de Wolf (NED, HUS), 66 punti; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 59 p.; 3. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 44 pag.; 4. Thibault Benistant (FRA, YAM), 42 p.; 5. Andrea Adamo (ITA, KTM), 42 p.; 6. Lucas Coenen (BEL, HUS), 37 p.; 7. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 36 p.; 8. Sacha Coenen (BEL, KTM), 31 p.; 9. Ferruccio Zanchi (ITA, HON), 28 p.; 10. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 25 p

Classifica gara di qualifica MXGP

1.Jorge Prado (SPAGASGAS), 24:11.409; 2. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:13.320; 3. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:16.278; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), +0:18.438; 5. Glenn Coldenhoff (NED, Fantic), +0:23.171; 6. Jeremy Seewer (SUI, Kawasaki), +0:26.056; 7. Valentin Guillod (SUI, Honda), +0:30.645; 8. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:32.224; 9. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:37.607; 10. Isak Gifting (SWE, Yamaha), +0:50.055

Classifica del Mondiale MXGP dopo la qualifica

1. Jorge Prado (ESP, GAS), 64 points; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 60 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 54 p.; 4.Maxime Renaux (FRA, YAM), 47 p.; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 46 p.; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 39 p.; 7. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 39 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 34 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 28 p.; 10. Valentin Guillod (SUI, HON), 25 p

Foto: Instagram