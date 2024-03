Pecco Bagnaia commette il primo errore stagionale, ma nulla di irrimediabile per il campione in carica della MotoGP. Al comando per due terzi della Sprint a Portimao, la vittoria sembrava ormai cosa fatta. Ma ha valutato male lo spazio di frenata in curva 1, è finito largo e si è dovuto accontentare del quarto posto, con la promessa che la gara di oggi sarà diversa.

Brivido alla curva 1

Un brivido alla staccata della prima curva, teatro in passato di brutte cadute. Pecco Bagnaia avrebbe potuto finire nella ghiaia se non avesse avuto la prontezza di mollare i freni. “Stavo gestendo tutto benissimo, come feeling mi sentivo bene come in Qatar – spiega l’asso della Ducati -. Però non ho calcolato che con il calo della benzina la moto si stava alleggerendo dietro, ma io ho frenato esattamente come i giri prima. Quando ho frenato, la moto dietro si è messa a bandiera, ho compiuto un errore di valutazione. Ho evitato di buttarla giù, poi ho solo cercato di finire“. Nelle fasi finali avrebbe potuto tentare l’assalto a Martin, Marquez e Vinales, ma sarebbe stato un rischio che avrebbe potuto pagare caro. “Sei punti in classifica sono fondamentali“.

Bagnaia con punteggio a metà

Il pilota piemontese resta leader della classifica piloti MotoGP e assicura che oggi la musica sarà diversa. “La gomma media evita troppi movimenti alla moto, che con la morbida diventa molto più nervosa, e poi aiuta nella frenata e nel primo tocco del gas. E, soprattutto, è una gomma che a me piace sempre di più“. Resta un po’ di amarezza per i sei punti persi, chiude con un bottino dimezzato, nella corsa al titolo iridato sarà fondamentale evitare certi errori di valutazione. “Sicuramente era meglio vincere oggi, perché era da tempo che non mi sentivo così in una gara Sprint. Questo tipo di errore non aiuta, ma dobbiamo prendere gli aspetti positivi: siamo riusciti di nuovo a lottare con una gomma posteriore morbida nella Sprint“.

Bastianini frenato alla partenza

Non è andata certamente meglio al compagno di box Enea Bastianini che scattava dalla pole position. Il romagnolo non è riuscito ad attivare il dispositivo holeshot anteriore alla partenza e ha trascorso quasi tutta la gara del sabato al sesto posto. “Ho disattivato il dispositivo anteriore all’inizio“, ha detto il ‘Bestia’. “Quando sono arrivato in griglia, tutto è saltato. Ho frenato troppo e si è disattivato. Errore mio. Poi la moto ha impennato molto, anche perché le impostazioni dell’elettronica sono progettate per essere utilizzate con l’holeshot“.

“90 minuti in Paradiso, la diretta del calcio quando ancora non c’era” best seller su Amazon

Foto Ducati Corse